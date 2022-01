Acusan a policías de abusar de detenida en Sabinas

Ya se encuentran cesados de su cargo y son investigados por el delito sexual, esperan pronto obtener la orden de aprehensión en contra de estos ex elementos de Seguridad Publica

SABINAS, COAH.- Dos elementos de Seguridad Pública del municipio de Sabinas fueron denunciados ante la Fiscalía General por una mujer que fue detenida el pasado 7 de enero.

La mujer asegura que fue agredida sexualmente por los dos oficiales, que se encuentran en calidad de presentados mientras se realiza la investigación de este delito.

Ulises Ramírez Guillén, delegado de la Fiscalía General de Justicia en la Región Carbonífera, dijo que la denuncia se interpuso ante la Agencia Investigadora de Delitos contra las Mujeres, donde al tener conocimiento de las primeras declaraciones de la víctima se dio parte a Seguridad Pública, quien presentó a los presuntos involucrados.

La acusación se de un delito sexual, dijo el entrevistado, y en ella la afectada señala a dos elementos de la policía de Sabinas, como responsables.

ARMAN INVESTIGACIÓN

Ahora se está integrando la averiguación y realizando algunos interrogatorios y pruebas, para solicitar ante el juez, una medida cautelar o la orden de aprehensión de acuerdo a las investigaciones que se están llevando a cabo.

Dijo que en las declaraciones la mujer refiere que el pasado siete de enero por la madrugada fue detenida por los elementos de Seguridad Pública, en la colonia Chapultepec, ambos policías son del sexo masculino, refiere la víctima y se encontraban laborando cuando se presentó el delito.

Informó que la víctima es una joven que aparentemente no tiene empleo, es una situación ordinaria, sin embargo, si tiene problemas de cuestión social, no hay mas datos referentes a ella y no cuenta con antecedentes.

Aseguró que se está en investigación el hecho del porqué fue abordada por ambos policías y después detenida, ya se verá que dice el informe que rinda Seguridad Pública Municipal en torno a la detención de esta mujer, que ahora denuncia por delitos sexuales a los policías y que por lo que se ha filtrado ya tenían tiempo trabajando dentro de cuerpo policial.