Revelaciones de un secretario de Estado

Cuatro episodios sirven para pintar quién es el arquitecto de la política de máxima presión contra el gobierno de Nicolás Maduro, y muy seguramente candidato del Partido Republicano para suceder a Donald Trump como presidente de Estados Unidos, en las elecciones del 7 de noviembre de 2028:

1. El 5 de septiembre de 2018, siendo Marco Rubio miembro del Comité de Inteligencia del Senado, tuvo un altercado con Alex Jones, periodista fundador de la plataforma Infowars, a quien Facebook, YouTube, Pinterest, X (antes Twitter), Apple y Spotify le han censurado sus contenidos. Jones se quejó de la persecución en su contra y acusó a Rubio de ser el instigador. En cierto momento tocó en un hombro al senador y éste le pidió que no se le acercara. “¿Vas a hacer que me arresten por eso?”, le preguntó. Y Rubio respondió de inmediato: “Yo mismo me voy a encargar de ti”.

2. El 21 de enero de 2025, después de ser designado secretario de Estado en la administración de Donald Trump, Rubio influyó para que Ronald Johnson fuera nombrado embajador de Estados Unidos en México. Para quienes no lo sabían, Johnson formó parte del grupo de élite “Boinas Verdes”, equipos especiales del ejército norteamericano, expertos en operaciones no convencionales y entrenamiento de fuerzas aliadas en su lucha contra el terrorismo. ¿Les dice eso algo, tomando en cuenta la infiltración de la delincuencia organizada en el gobierno mexicano?

3. El 3 de febrero de 2025, Rubio visitó Panamá y pidió reunirse con Ricaurte Vásquez Morales, administrador general del Canal. Los encargados del protocolo le comunicaron que estaría presente el presidente, José Raúl Mulino. Pero Rubio les reviró diciéndoles que quería reunirse a solas con Ricaurte. Así sucedió y entonces le pidió al administrador del Canal que los navíos civiles y militares de Estados Unidos tuvieran prioridad en los cruces de un océano al otro. Ricaurte aceptó, pero violó uno de los acuerdos internacionales que prohíbe todo tipo de preferencias hacia ningún país. La intención de Rubio era sacar de la jugada a los chinos, que acaparan el tráfico naval y los negocios alrededor del Canal. De hecho, COSCO -naviera china- es la que más buques pasa por el Canal.

4. El 2 de septiembre de 2025, durante su visita a México, Rubio pidió reunirse con la presidente CSP. Los encargados del protocolo de la Secretaría de Relaciones Exteriores le ofrecieron una reunión con los altos mandos militares de Sedena y la Marina, puesto que la agenda principal de su presencia en México era abordar el tema de seguridad. Rubio se negó y se fue del País sin que los militares lo vieran ni en foto.

Les he compartido esto porque...

-¿Quién creen que está detrás de los linchadores a sueldo, que después de abogar por el obradorato durante 7 años, de pronto se volvieron agrios críticos hacia el gobierno de CSP?

-El más reciente de ellos, Julio Astillero, quien ahora se descose en las redes atacando a la presidente.

-¿Otros? Los Ferrizes, los Ramones Albertos y unos cuantos que compran espacios para dar rienda suelta a sus diatribas contra el régimen, en televisoras típicas y otras que no lo son tanto.

-Ahora ya saben de dónde sale el dinero con el que pagan sus apariciones en los mentados medios.

