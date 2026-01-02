Se puede decir... Que se divisan ‘nubarrones’
/ 2 enero 2026
COMPARTIR
TEMAS
Pero no se puede decir... Que llegarán por culpa de los ‘aranceles’
Para este año nuevo, se augura que la economía del país aterrizara algo débil, sobre todo en lo referente a la inversión y a la desconfianza e incertidumbre, aceleradas por los aranceles y la lid comercial acelerada por el odioso Trump, aunque existe confianza y esperanza de que cambien las cosas, se vislumbra una lucecita al final del túnel, en las tasas de interés, la baja inflacionaria y el tipo de cambio que apuntalan al peso, en fin, no todo el panorama económico es negro, hay que trabajar más, porque eso sí, el trabajo “todo” lo vence.