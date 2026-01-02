Se puede decir... Que se divisan ‘nubarrones’

Para este año nuevo, se augura que la economía del país aterrizara algo débil, sobre todo en lo referente a la inversión y a la desconfianza e incertidumbre, aceleradas por los aranceles y la lid comercial acelerada por el odioso Trump, aunque existe confianza y esperanza de que cambien las cosas, se vislumbra una lucecita al final del túnel, en las tasas de interés, la baja inflacionaria y el tipo de cambio que apuntalan al peso, en fin, no todo el panorama económico es negro, hay que trabajar más, porque eso sí, el trabajo “todo” lo vence.