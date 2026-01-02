Se puede decir... Que se divisan ‘nubarrones’

/ 2 enero 2026
    Se puede decir... Que se divisan ‘nubarrones’

Pero no se puede decir... Que llegarán por culpa de los ‘aranceles’

Para este año nuevo, se augura que la economía del país aterrizara algo débil, sobre todo en lo referente a la inversión y a la desconfianza e incertidumbre, aceleradas por los aranceles y la lid comercial acelerada por el odioso Trump, aunque existe confianza y esperanza de que cambien las cosas, se vislumbra una lucecita al final del túnel, en las tasas de interés, la baja inflacionaria y el tipo de cambio que apuntalan al peso, en fin, no todo el panorama económico es negro, hay que trabajar más, porque eso sí, el trabajo “todo” lo vence.

Ángel García Castillo

Ángel García Castillo

Licenciado en Derecho. Autor de la columna “Lo que no se puede decir”, la cual se lee en varias difusoras, obteniendo con ella El Premio Estatal de Periodismo “Editorial Radio”. Su columna se ha publicado en distintos periódicos, entre ellos El Siglo de Torreón.

