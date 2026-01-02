Coahuila: ¿Sabe a qué edad es conveniente empezar a dar leche de vaca a los niños?

La introducción de la leche de vaca en la alimentación de los niños continúa siendo un tema que genera dudas entre madres y padres de familia. Frente a la diversidad de recomendaciones, especialistas en salud infantil coinciden en la importancia de seguir criterios médicos actualizados para asegurar un desarrollo adecuado durante la primera infancia.

De acuerdo con lineamientos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Coahuila, la leche materna debe mantenerse como el principal alimento durante los primeros seis meses de vida, al ser el único capaz de cubrir por completo las necesidades nutricionales del bebé. Incluso después de ese periodo, continúa siendo una fuente relevante de energía, proteínas, grasas, calcio y defensas naturales contra infecciones respiratorias y gastrointestinales.

Los organismos internacionales y asociaciones médicas recomiendan prolongar la lactancia materna el mayor tiempo posible, siempre respetando la decisión de la madre y el menor. Es hasta después de los 12 meses cuando el sistema digestivo del niño alcanza la madurez necesaria para procesar alimentos más complejos, como la leche de vaca.

Introducir este alimento antes del primer año puede ocasionar deficiencia de hierro, molestias intestinales, alergias, sangrado digestivo e incluso sobrecarga renal, debido a su alto contenido de proteínas y minerales. Por ello, el IMSS insiste en no ofrecer leche entera de vaca a menores de un año y priorizar la leche materna o fórmulas infantiles.

Tras cumplir los 12 meses, la leche de vaca puede incorporarse de manera gradual y con moderación. La recomendación es no exceder de dos a dos y media tazas diarias —entre 400 y 500 mililitros— hasta los ocho años de edad, a fin de evitar que el exceso de calcio y proteínas interfiera con la absorción de hierro, nutrimento clave para el crecimiento y la prevención de la anemia.

La Academia Americana de Pediatría señala que, entre los 12 y 24 meses, los niños pueden consumir leche entera y pasteurizada, ya que la grasa que contiene es fundamental para el desarrollo cerebral, además de aportar calcio y vitamina D para una adecuada salud ósea.

Especialistas también recomiendan ofrecer primero los alimentos sólidos y evitar sustituir comidas completas por leche, ya que su consumo excesivo puede desplazar otros alimentos ricos en hierro. Asimismo, la leche debe ofrecerse sola, sin azúcares añadidos como chocolate o vainilla, para prevenir el consumo excesivo de calorías y el desarrollo temprano de preferencia por lo dulce.

A partir de los dos años, los niños pueden consumir leche descremada, siempre que mantengan una alimentación equilibrada. En caso de detectar alergias, intolerancia a la lactosa o dudas sobre la dieta infantil, se aconseja acudir con un nutriólogo materno-infantil.

Finalmente, el IMSS en Coahuila exhorta a las familias a diferenciar la leche natural de otros productos lácteos. Yogur natural y queso fresco pueden incluirse en la dieta, siempre que no contengan azúcares añadidos ni altos niveles de sodio, información que puede identificarse mediante el etiquetado frontal.

Elegir el momento y la forma correcta de introducir la leche de vaca es una decisión clave para proteger la salud y el desarrollo integral de niñas y niños.

RECOMENDACIONES POR EDAD Y CONDICIONES:

- Menos de 12 meses: No se recomienda leche de vaca; solo leche materna o fórmula infantil indicada por el pediatra.

- Más de 12 meses: Se puede introducir leche entera pasteurizada, pero la leche materna debe seguir complementando hasta los 24 meses.

- 2 a 8 años: Se sugieren 2 a 2.5 tazas (480-600 mL) al día; más de 3 tazas pueden afectar la absorción de hierro.

- 9 a 18 años: 3 tazas (720 mL) al día.

CONSIDERACIONES IMPORTANTES:

- Beneficios: Es fuente de calcio, vitamina D, proteínas y grasas para el desarrollo óseo y muscular, pero debe ser parte de una dieta variada.

- Riesgos: Consumo excesivo puede llevar a deficiencia de hierro. También hay que considerar alergias a la proteína de la leche (APLV) o intolerancia a la lactosa.

- Alternativas: Si hay alergia, usar fórmulas especiales; si hay intolerancia, leche deslactosada.

- Lácteos: Después de los 2 años, se recomiendan 2 porciones diarias de lácteos (leche, queso, yogur).

- Fuentes no recomendadas: Las leches vegetales (almendra, soya) no son sustitutos nutricionales adecuados antes de los 5 años por su bajo valor nutricional.