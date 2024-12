Adelantan salida de miembro del comité municipal del PAN; afectada asegura que preparan terreno para reelección de líder en Coahuila

Militante y ex titular del área de Promoción Política de la Mujer en el PAN Saltillo acusa remoción indebida para favorecer la reelección de Elisa Maldonado como líder estatal de Acción Nacional

La panista Laura Karina Ramírez Ramírez platicó con VANGUARDIA tras interponer una denuncia por la remoción de su cargo en el comité municipal de Saltillo.

Fue en una sesión extraordinaria del 22 de noviembre cuando se aprobó la remoción de Karina Ramírez. Sin embargo, Ramírez asegura que no le notificaron que este tema sería tratado en la sesión ni se le argumentó el motivo de su salida.

TE PUEDE INTERESAR: Diputados coahuilenses: 6 de 12 sin iniciativas en el Congreso de la Unión, se ven lentos y poco dinámicos

¿Cómo te enteraste?, se le cuestionó. “No me pude conectar; supe cuando me sacaron del grupo”, respondió.

Según Ramírez, su periodo concluiría dentro de dos años, pero, de manera sorpresiva, fue sustituida. Ante esta situación, acudió al Tribunal Electoral local para interponer una demanda contra Carmen Elisa Maldonado Luna, presidenta del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional, y Eva Flores Rocha, secretaria general en funciones de presidenta del Comité Directivo Municipal del PAN en Saltillo, acusándolas de violencia política por razón de género.

SOLICITA DECLARAR LA NULIDAD DE LAS SESIONES EXTRAORDINARIAS

Como medida cautelar, solicita declarar la nulidad de las sesiones extraordinarias del Comité Directivo Municipal del PAN en Saltillo realizadas el 22 de noviembre de 2024, a las 19:15 y 19:30 horas.

Karina Ramírez atribuye esta decisión a la proximidad de las elecciones para la renovación de la dirigencia estatal del Partido Acción Nacional, que habrán de realizarse el próximo año. Ella considera que Elisa Maldonado busca la reelección a través del consejo y, para ello, requiere el apoyo de los comités municipales del PAN.

Karina Ramírez no es la primera panista en señalar una presunta manipulación de la elección. El pasado 7 de noviembre, VANGUARDIA publicó que líderes del PAN en municipios de Coahuila exigían que la elección se abra a la militancia y no solo al voto de consejeros.

La elección de la dirigencia se puede realizar de dos formas: voto directo de militantes o a través del voto de consejeros. Para que se adopte esta última modalidad, debe ser aprobada por las dirigencias municipales, lo que ha desatado conflictos internos en el partido.

Alfredo Paredes, de Monclova, acusó a Maldonado y al secretario general, Gerardo Aguado, de querer limitar la elección al voto de consejeros. A esta acusación se sumó el líder del PAN en Torreón, Armando González, quien indicó que se reunieron con dirigentes municipales y coincidieron en pedir una elección abierta a la militancia.