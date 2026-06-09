Afirma experto que el tema de la seguridad sí tuvo un peso fundamental en los resultados de la elección en Coahuila

Aunque precisó que para tener mayor certeza se necesitaría un estudio demoscópico, consideró que sí existió un “efecto contraste” en el que el ciudadano coahuilense observó lo que sucede en estados vecinos como Zacatecas, Nuevo León, Durango, San Luis Potosí y Chihuahua, donde la situación de seguridad es peor que en Coahuila.

El tema de la seguridad sí tuvo un peso fundamental en los resultados de la elección en Coahuila, en donde el PRI, partido en el gobierno, se alzó con los 16 distritos locales en disputa, aseguró Víctor Manuel Sánchez Valdés, investigador de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) , especialista en seguridad y políticas públicas.

“Y si nos vamos un poco más allá, Tamaulipas, lo que pasa en Sinaloa, pues también puede hacer un contraste”, comentó.

El especialista mencionó que Coahuila tiene mejores indicadores en materia de seguridad que la mayoría de las entidades del país, con una incidencia delictiva a la baja. Además, en la última medición de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), Coahuila tuvo tres municipios: Saltillo, Piedras Negras y Torreón, entre las seis ciudades con la mejor percepción de seguridad del país.

Expuso que la bandera de la seguridad ha sido parte de la administración del gobernador Manolo Jiménez, y eso, combinado con otros temas como inversión extranjera o creación de nuevos puestos de trabajo, le da la fortaleza que derivó en los resultados electorales.

Por eso, destacó que es válido inferir que algo o mucho tuvieron que ver los resultados en materia de seguridad en el desempeño electoral del partido en el poder.

De hecho, el nombre de la alianza entre el PRI y la Unidad Democrática de Coahuila fue Alianza ciudadana por la seguridad.

Destacó que el resultado electoral se logró pese a que no hubo ninguna propuesta innovadora, sino que el mensaje fue de continuidad.

Estos mensajes, de acuerdo con las plataformas electorales, se redujeron a hablar de “fortalecer la seguridad” o trabajar por “un Coahuila blindado” y ante medios de comunicación o reuniones con asociaciones o cámaras empresariales, el discurso era “no permitir la entrada de quienes pactan con el crimen organizado”.

Buscan preservar lo que se tiene

Sobre si la politización de la seguridad pudo influir en el aumento en la participación ciudadana, la cual fue de 51%, casi 11 puntos porcentuales más que lo esperado, el especialista consideró que seguramente un interés de los electores pudo recaer precisamente en salir a votar para preservar lo que se tiene.

Agregó que el tema de seguridad seguirá presente, sobre todo el próximo año que se elegirán alcaldes, autoridades que tienen atribuciones en materia de seguridad.

El especialista señaló que la seguridad, la economía y las denuncias de corrupción son problemas presentes en procesos electorales, y si alguien puede presumir buenos resultados, los va a tratar de capitalizar.