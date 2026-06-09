Aseguran que buscan que Olinia sea un coche accesible y barato, diseñado para resistir condiciones difíciles

”Olinia es un proyecto que nació porque nosotros identificamos que el vehículo que necesitábamos diseñar no existía en el mercado. Salimos a buscar y a identificar necesidades en las calles del país, a diferentes sitios, pueblos y ciudades y utilizando a un grupo de académicos de instituciones públicas mexicanas diseñamos este vehículo”, expuso.

Tras la presentación del primer prototipo de Olinia 1 , Roberto Capuano Tripp, director del proyecto, aseguró que el principal objetivo del minivehículo eléctrico es que su costo sea más accesible que el de un automóvil convencional y agregó que el modelo está diseñado para soportar inundaciones, empedrados, terracería y casi cualquier uso urbano.

En entrevista con EL UNIVERSAL, Capuano Tripp explicó que en el mercado de vehículos subcompactos los costos se ubican alrededor de los 230 mil pesos, mientras que el Olinia 1 será más accesible, pues costará cerca de 150 mil pesos, dependiendo del modelo, los cuales se anunciarán en los próximos meses.

Sin embargo, adelantó que además del vehículo de pasajeros, Olinia tiene previsto desarrollar un modelo de carga que se presentará una vez concluida la Copa Mundial de la FIFA 2026, “el cual aprovecha la misma arquitectura, la misma base y servirá para transportar mercancías con la idea de que se utilice en un ambiente urbano”.

Adicionalmente, enfatizó que dicho modelo fue concebido para adaptarse a las diversas condiciones urbanas en la Ciudad, como inundaciones, vientos, calles empedradas y no pavimentadas, topes, entre otros.

No obstante, aclaró que no es un vehículo que pueda utilizarse para viajes en carretera.

”Si bien no es el vehículo que todos esperaban, es el que la gente necesita. Nosotros así diseñamos y vamos a satisfacer necesidades urbanas importantes”, expresó.

En ese sentido, destacó que el prototipo fue concebido para trayectos urbanos de corta distancia, el cual posee un motor eléctrico de 13.5 kilowatts de potencia con la fuerza para enfrentar las condiciones de las ciudades mexicanas, con una velocidad máxima de 50 kilómetros por hora y una autonomía superior a los 125 kilómetros por carga.

”El vehículo se puede enchufar a una clavija convencional y tenemos registrados 125 kilómetros por carga completa. Nosotros sabemos que en ambientes urbanos la mayoría de la gente, más de 90% de las personas que se mueven en la Ciudad, no requieren más de 30 kilómetros de viaje al día”, dijo.

El funcionario detalló que la meta es que el vehículo empiece a comercializarse en 2027 con participación pública, privada e industrial, por lo que precisó que actualmente se encuentran en la búsqueda de socios para que “podamos tener la mayor efectividad en el despliegue comercial de nuestro vehículo”.

Para Capuano Tripp, el Olinia 1 es un esfuerzo excepcional del gobierno de México que “desencadena la creatividad de la comunidad académica y de los jóvenes mexicanos. Si el gobierno cree en eso y les da las herramientas para salir adelante, habrá cosas realmente increíbles”.

”Este es un hito, pero no la meta. El hito es poder mostrar el vehículo y cómo lo vamos a estar fabricando, pero nuestra gran meta es la fabricación y hacia allá estamos trabajando. Trabajamos mucho para llegar aquí, pero la cabeza de muchos ya no está aquí, sino en la fabricación y cómo vamos a lograr los precios, los tiempos y la calidad”, declaró.

Sobre las críticas en torno al proyecto, indicó que “como todos los productos en el mundo hay gente a la que le van a gustar y gente a la que no, pero el mercado lo va a decidir”.

“Si hay un mercado para este vehículo, la gente lo va a comprar y si no lo hay, no lo va a comprar, pero estamos haciendo un gran esfuerzo para que a la gente le guste y lo compre”.

”Yo lo que quiero es que este auto nos represente en nuestras calles, pero también en otros países y que se sepa que desde este país estamos diseñando conceptos nuevos para una industria que lleva muchos años existiendo”, manifestó.

”Que la ingeniería mexicana quede no sólo representada en nuestras calles, sino también en otros países es algo excepcionalísimo y me causa emoción. Me gustó ver que hay tanta gente que comparte nuestra emoción, porque, así como hubo críticas, también hubo aplausos”, concluyó.

Dato

* 150 mil pesos serán el costo aproximado del Olinia 1, dependiendo del modelo.