Agresión en secundaria de Ramos Arizpe es una alarma social: Psicología de la UAdeC

La dirección de la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), aseguró que la agresión ocurrida en un salón de clase de la escuela secundaria número 1, “Rubén Humberto Moreira” de Ramos Arizpe, es una alarma que nos llama a cuestionarnos como sociedad cómo contribuimos al malestar de otras personas.

“Lo que sucedió es muy lamentable, es un hecho que nos tiene que cuestionar mucho como sociedad. ¿Qué estamos haciendo y cómo contribuimos al malestar de otras personas?”, señaló Berenice de la Peña, directora de la Facultad, quien mencionó que la discriminación es un fenómeno normalizado en chistes y señalamientos por el origen, la tez o las condiciones socioeconómicas.

“Si alguien está siendo desvalorizado, despreciado, disminuido, minimizado y sobre todo con relación al lugar en donde nace, que no es algo que la persona pueda controlar, pues obviamente va a sentirse en un lugar hostil, en donde recibe agresiones constantes y esto merma su salud mental, su seguridad, su forma de socializar y su forma de desenvolverse”, apuntó la académica.

La especialista detalló que la acumulación de emociones que no se supieron manejar a tiempo y que no se desahogaron de la mejor manera se expresan en crisis. “Pueden expresarse hacia fuera como esta agresión que vimos, una forma violenta hacia otra persona, pero también está lo que hemos visto en el sur del estado. La expresión a través de la autolesión que puede ser a través del cutting o a través del suicidio”.

Berenice de la Peña habló de la necesidad de trabajar la salud mental desde el manejo de las emociones y que las personas sepan que existen maneras de expresarlas de otra manera.

“Para la salud mental, todo influye y todo se relaciona. Aquí tenemos que ver los cambios que se enfrentan, pues se tienen que tener habilidades para poderlos enfrentar de la mejor manera y para poder manejarlos adecuadamente”.

Respecto a los probables señalamientos hechos por la docente al alumno mencionados por padres de familia y otros compañeros de clase, la directora de la Facultad de Psicología hizo una invitación a los adultos para conducirse con propiedad no solo con las personas menores de edad sino con todas las personas en convivencia.

“Recordemos que todas las palabras que salen de nuestra boca tienen una repercusión en las personas que nos rodean y que como adultos tenemos la responsabilidad de buscar ser siempre un ejemplo positivo para quienes están a nuestro cargo”.

La especialista extendió la invitación a la sociedad para buscar las mejores formas de restaurar la convivencia y la paz. “Que las palabras sean de repercusión positiva para las personas que nos están rodeando”, insistió.

RESTAURACIÓN DEL TEJIDO SOCIAL

La catedrática investigadora de la Facultad de Trabajo Social, Martha Jasso Oyervides, había advertido en entrevista anterior con VANGUARDIA que la migración ocasionada por la industrialización de la región Sureste de Coahuila ya generaba un choque de costumbres en la zona.

“Es una cuestión de aculturación, que es parte de la movilidad humana. Hay un choque cultural, hay un choque educativo que tiene que atenderse en los diferentes niveles”, y aseguró que la generación de conflictos es inminente.

La especialista detalló que el choque cultural se reflejará cuando cada quien defienda lo que es y quién es con respecto a dónde va a instalarse. “Aquí la cuestión es cómo vamos a cohabitar con diferentes formas de ser, de pensar y con distintos procesos formativos”.

Aseguró que el enfoque debe ser en el bienestar emocional social comunitario, que permita la coexistencia y evite el impacto que trae la movilidad humana. “Esto es algo que nadie ha tocado y nadie ha hablado de eso claramente, pero que tenemos que verlo porque hay un impacto en la forma en que estamos interactuando con los demás y tiene que verse a todos los niveles”.

La socióloga detalló que el no estar preparados para enfrentar tales conflictos se verá reflejado en el alza de los índices delictivos, un indicativo de esta falta de cultura. La preparación de los servicios, el sistema educativo y los servicios de salud es un enfoque correcto, pero no habrá un verdadero desarrollo integral si no se toma en cuenta la aculturación.

EL TRABAJO NO SOLO ES DE LAS AUTORIDADES

La llegada de personas con distintos usos y costumbres a nuestra región implica que quienes ya nos encontramos en el territorio nos enfoquemos en el sentido común. “Hay que hablar de qué es una necesidad tuya y una necesidad mía y a partir de ahí moderar mi actitud y mi comportamiento hacia los demás. Hablamos de rescatar el sentido del otro”.

Martha Jasso aseguró que esa es la parte difícil porque somos una sociedad que está en la individualidad. “En la medida en que yo considero al otro, que yo veo que el otro está bien, va a hacer que yo también lo esté. Eso es fundamental. El tejido social que está tan roto actualmente es necesario que se regenere”.

Las escuelas de todos los niveles educativos tienen esa labor formativa, mientras que las autoridades deben pensar en la Promoción Comunitaria, dijo. “Porque esa es la parte que se ha descuidado. Estamos tan focalizados en los problemas que surgen que tendríamos que estar pensando en ese sentido de comunidad, bien trabajado, para que dejemos de pensar solo en lo individual y pues va de la mano con la cuestión de la pertenencia, el respeto”.

Puntualizó que hay que sacar el sentido natural de solidaridad que caracteriza a los mexicanos del casillero de las desgracias, pues donde actualmente se requiere, dijo, es en la cotidianidad.