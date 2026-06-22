Aguaceros dejan daños en mil 400 viviendas de Coahuila

Las intensas precipitaciones registradas en diversos municipios de Coahuila durante los últimos días han dejado un saldo preliminar de alrededor de mil 400 viviendas con algún tipo de afectación, informó el coordinador estatal de Mejora Coahuila, Gabriel Elizondo Pérez. De acuerdo con el reporte oficial, Piedras Negras concentra la mayor parte de los daños con cerca de mil hogares perjudicados, mientras que en el municipio de Frontera se contabilizan aproximadamente 400 inmuebles que sufrieron consecuencias derivadas de las inundaciones.

El funcionario explicó que, aunque la mayoría de los casos corresponde a afectaciones menores o moderadas, un porcentaje cercano al cinco por ciento presenta daños de mayor consideración que requerirán una atención más especializada. DAÑOS MATERIALES Y AFECTACIONES EN LA INFRAESTRUCTURA En algunos sectores, el nivel del agua alcanzó hasta un metro de altura, ocasionando pérdidas significativas en mobiliario, electrodomésticos y pertenencias personales de numerosas familias. Las inspecciones realizadas también han permitido identificar deterioro en estructuras habitacionales, techumbres y patios, además de la aparición de socavones provocados por la fuerza de los escurrimientos y la acumulación de agua en distintos puntos. Las autoridades mantienen activos los recorridos de supervisión para dimensionar el impacto total de la contingencia y determinar las acciones prioritarias de atención.

MANTIENEN CENSOS Y APOYO A LAS FAMILIAS AFECTADAS Brigadas estatales continúan visitando las colonias perjudicadas para levantar censos, verificar las condiciones de las viviendas y coordinar la entrega de apoyos dirigidos a las personas damnificadas. De manera paralela, se implementa un esquema especial para facilitar la reposición de documentos oficiales extraviados o destruidos durante las inundaciones, mediante la colaboración con el Registro Civil y otras instancias gubernamentales. Las cifras dadas a conocer corresponden a las evaluaciones realizadas hasta el fin de semana; sin embargo, las lluvias registradas entre sábado y domingo podrían incrementar el número de inmuebles afectados conforme avancen las inspecciones y se actualicen los reportes oficiales.

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