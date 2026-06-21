Arteaga renace tras la lluvia; ciudadanos comparten imágenes y crean una fotogalería que enamora

Arteaga renace tras la lluvia; ciudadanos comparten imágenes y crean una fotogalería que enamora

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Elena Vega
por Elena Vega

Coahuila
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Las lluvias que cubrieron ayer sábado a la Región Sureste de Coahuila dejaron algunas afectaciones menores en vialidades y la caída de árboles en distintos puntos, pero también regalaron las postales más espectaculares en Arteaga.

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$!CRÉDITO FOTO SUPERIOR: ROSALÍO SALAZAR /CRÉDITO DE ESTA IMAGEN: ROCÍO RENOVATO
CRÉDITO FOTO SUPERIOR: ROSALÍO SALAZAR /
CRÉDITO DE ESTA IMAGEN: ROCÍO RENOVATO

A través de la página Arteaga Municipio Mágico, se invitó a habitantes y visitantes a compartir fotografías tomadas después de la tormenta. La respuesta fue inmediata: decenas de imágenes comenzaron a mostrar la transformación del paisaje, revelando montañas más verdes, cielos intensamente azules y arcoíris que aparecieron entre las nubes, creando escenarios que cautivaron a quienes los observaron.

$!MARTÍN BERLANGA
MARTÍN BERLANGA

Las precipitaciones cubrieron gran parte de la tarde a la Sierra de Arteaga y a municipios de la Región Sureste, donde la lluvia se mantuvo constante durante varias horas. Aunque en algunos sectores de Saltillo se registraron encharcamientos y complicaciones temporales para la circulación vehicular, en Arteaga el fenómeno permitió apreciar la riqueza natural que caracteriza a este Pueblo Mágico.

$!SARA GONZÁLEZ
SARA GONZÁLEZ

Fotografías de bosques, caminos rurales, huertas y panorámicas serranas inundaron las redes sociales, mostrando una imagen distinta de Arteaga, donde la humedad revitalizó la vegetación y realzó los colores del entorno.

  • $!DENISSE ÁLVAREZ
    DENISSE ÁLVAREZ
  • $!LOURDES GARCÍA
    LOURDES GARCÍA
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    CHECO GARZA
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    ARTURO EUFRACIO
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    ROLANDO HERNÁNDEZ
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    CHRISTOPHER MUÑIZ
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    DONA DEE
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    CARLOS ORTEGA
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    ANETTE TORRES
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    GRISELDA SOLÍS
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    GERARDO GARCÍA
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    CLAUDIA GUERRA
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    MARISELA JAIME
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    ELFO PRIMERO
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    LIZ TORRES
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    JUANIS ESPINOSA
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    MIGUEL ÁNGEL SÁNCHEZ
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    ERASMO ALDAPE
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    JUAN ANTONIO MARTÍNEZ
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    ALEGRÍA GARCÍA
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Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

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