Arteaga renace tras la lluvia; ciudadanos comparten imágenes y crean una fotogalería que enamora

Las lluvias que cubrieron ayer sábado a la Región Sureste de Coahuila dejaron algunas afectaciones menores en vialidades y la caída de árboles en distintos puntos, pero también regalaron las postales más espectaculares en Arteaga.

A través de la página Arteaga Municipio Mágico, se invitó a habitantes y visitantes a compartir fotografías tomadas después de la tormenta. La respuesta fue inmediata: decenas de imágenes comenzaron a mostrar la transformación del paisaje, revelando montañas más verdes, cielos intensamente azules y arcoíris que aparecieron entre las nubes, creando escenarios que cautivaron a quienes los observaron.

Las precipitaciones cubrieron gran parte de la tarde a la Sierra de Arteaga y a municipios de la Región Sureste, donde la lluvia se mantuvo constante durante varias horas. Aunque en algunos sectores de Saltillo se registraron encharcamientos y complicaciones temporales para la circulación vehicular, en Arteaga el fenómeno permitió apreciar la riqueza natural que caracteriza a este Pueblo Mágico.

Fotografías de bosques, caminos rurales, huertas y panorámicas serranas inundaron las redes sociales, mostrando una imagen distinta de Arteaga, donde la humedad revitalizó la vegetación y realzó los colores del entorno.