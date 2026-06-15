Cobran lluvias una vida en Piedras Negras y elevan 30% la captación hídrica en Coahuila

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Coahuila
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    Cobran lluvias una vida en Piedras Negras y elevan 30% la captación hídrica en Coahuila
    Corporaciones de los tres niveles de gobierno activaron operativos de auxilio para atender a familias afectadas por el temporal, trasladando a personas damnificadas hacia zonas seguras y albergues temporales. JOSUÉ RODRÍGUEZ

El Gobierno del Estado instalará un centro de comando en la frontera para coordinar las acciones de respuesta y mantener la atención a las familias afectadas por las inundaciones

Las intensas precipitaciones registradas en Coahuila cobraron la vida de una persona adulta mayor en Piedras Negras, luego de que más de cinco pulgadas de lluvia acumuladas durante la madrugada causaran inundaciones severas en diversos sectores de la ciudad.

Ramiro Durán, subsecretario de Protección Civil en el Estado, confirmó que el fallecimiento ocurrió en la colonia Villavista, donde la víctima, quien se dedicaba al comercio en la vía pública, fue arrastrada trágicamente por la fuerza de la corriente de agua.

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“Hasta el momento es la única persona que tenemos fallecida; no tenemos lesionados en Piedras Negras. Solamente son inundaciones en algunos sectores, daños a las vialidades y a la infraestructura pública, así como afectaciones en algunas viviendas y vehículos”, detalló el funcionario estatal.

Ante la emergencia vial y habitacional, el Gobierno de Coahuila, en coordinación con el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y el Ayuntamiento, activó protocolos de auxilio para rescatar y trasladar a ciudadanos damnificados hacia zonas seguras y albergues temporales.

“Estamos a punto de salir para Piedras Negras. Instalaremos un centro de comando ahí para estar realizando las estrategias y operaciones. La indicación del gobernador Manolo Jiménez es que nos traslademos todos los involucrados”, afirmó Durán.

El subsecretario destacó que Coahuila registra niveles de precipitación extraordinarios este año, favorecidos por el constante arribo de remanentes de ciclones tropicales formados tanto en el Océano Pacífico como en el Golfo de México.

“De manera extraordinaria tenemos, de acuerdo con los datos de la Conagua, un 30% más de lluvia en comparación con el año pasado, y la lluvia continúa. Llegan los remanentes a nuestro estado con menor intensidad, pero sí con una acumulación importante de agua”, explicó.

Las autoridades alertaron que el pronóstico de mal tiempo persistirá durante los próximos días en las regiones Norte y Sureste del estado, por lo que urgieron a la población a extremar precauciones y mantenerse informada a través de los canales oficiales de comunicación.

“No salir si no es necesario, no cruzar vados ni arroyos, resguardarse en su vivienda si se trata de un lugar que no presenta inundaciones y, en caso de alguna contingencia, comunicarse de forma inmediata al 911”, concluyó el subsecretario de Protección Civil.

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Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

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