AIERA respalda propuesta de CTM para eliminar ISR a prestaciones laborales

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    AIERA respalda propuesta de CTM para eliminar ISR a prestaciones laborales
    Representantes empresariales y sindicales analizaron propuestas relacionadas con salarios y prestaciones laborales en Ramos Arizpe. OMAR SAUCEDO
Katya González
por Katya González

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Industriales de Ramos Arizpe consideran que la propuesta permitiría aumentar el ingreso neto de los trabajadores en conceptos como aguinaldo, utilidades y horas extra

RAMOS ARIZPE, COAH.- La Asociación de Industriales y Empresarios de Ramos Arizpe (AIERA) respaldó la propuesta de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) para eliminar el cobro del Impuesto Sobre la Renta (ISR) en salarios y prestaciones laborales.

La iniciativa fue planteada por el secretario general de la CTM, Tereso Medina Ramírez, quien señaló que una de las prioridades de la organización es impulsar la eliminación del ISR para trabajadores que perciben más de cuatro salarios mínimos, así como en conceptos como horas extra, utilidades, vacaciones y aguinaldo.

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El dirigente sindical consideró que este gravamen representa una carga para la clase trabajadora y adelantó que buscará reunirse con el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para analizar la viabilidad de la propuesta.

Tras darse a conocer la propuesta, el presidente de la AIERA, Diego Gandara, consideró un gran beneficio para los trabajadores, al permitir que las prestaciones lleguen íntegras a los empleados.

“Es una propuesta en beneficio de los colaboradores con la intención de que esa prestación llegue en un mayor monto, que no todavía tenga que ser descontado un tema de impuestos”, expresó.

BUSCAN MEJORAR INGRESOS

Gandara indicó que actualmente algunos incrementos salariales pueden traducirse en una mayor carga tributaria para los trabajadores debido a los tabuladores fiscales vigentes.

Explicó que, en ciertos casos, esto reduce el impacto real que tiene un aumento salarial en el ingreso neto de los empleados, pese a los esfuerzos de las empresas y sindicatos por mejorar las percepciones laborales.

El representante empresarial consideró que propuestas de este tipo podrían contribuir a fortalecer el poder adquisitivo de los trabajadores y generar mejores condiciones económicas para las familias.

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Katya González

Reportera apasionada, crítica y multifacética, egresada de la Universidad Interamericana para el Desarrollo, con experiencia en cobertura política y legislativa, dando seguimiento puntual a reformas y creación de nuevas leyes en el Congreso de Coahuila.

Además cubre temas de educación, con enfoque especial en las comunidades escolares y sus problemas, investigación generada por universidades, vigilancia de instituciones educativas que operan sin registro de validez oficial en el estado, y sucesos y estadísticas relacionadas con acoso escolar y la defensa de derechos de niñas, niños y mujeres.

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