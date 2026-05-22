Pide CDHEC a Ramos Arizpe frenar invasión de tráileres en zona habitacional

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Coahuila
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    Pide CDHEC a Ramos Arizpe frenar invasión de tráileres en zona habitacional
    Vecinos de Molinos del Rey denunciaron afectaciones por el tránsito y estacionamiento de tráileres en la zona habitacional. OMAR SAUCEDO

La Comisión emitió una recomendación al Municipio tras concluir que vecinos de Molinos del Rey enfrentan afectaciones por el tránsito y estacionamiento de carga pesada

La Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Coahuila (CDHEC) emitió la Recomendación 07/2026 contra el Ayuntamiento de Ramos Arizpe, al concluir que incurrió en violaciones a los derechos humanos colectivos de habitantes de Privada Molinos del Rey al permitir el tránsito y estacionamiento de vehículos de carga pesada dentro del sector.

La resolución deriva del expediente CDHEC/1/2025/056/Q, iniciado por una ciudadana en representación de vecinos de la zona. En el documento, la Comisión señala que la principal inconformidad fue la omisión municipal para proteger el derecho a un medio ambiente sano y preservar condiciones adecuadas para la comunidad.

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De acuerdo con la CDHEC, el Ayuntamiento no implementó acciones para regular la circulación de estas unidades, pese a las afectaciones denunciadas por residentes, quienes señalaron problemas relacionados con ruido, movilidad y deterioro del entorno habitacional.

”SIN FUNDAMENTO PARA PROHIBIR”

Tras recibir la queja, la Comisión solicitó al Municipio explicar por qué no se regulaba el tránsito de carga pesada en el sector. En respuesta, el Ayuntamiento reconoció la problemática, aunque argumentó que no contaba con fundamento legal para restringir el paso o estacionamiento de este tipo de vehículos.

Para la CDHEC, esta postura evidenció incumplimiento de obligaciones por parte de las autoridades municipales. La recomendación señala que los servidores públicos se limitaron a argumentar la falta de normas prohibitivas, en lugar de generar alternativas o esquemas jurídicos para atender el problema.

La Comisión también indicó que el Municipio incumplió con disposiciones establecidas en la Constitución Mexicana relacionadas con la protección y garantía de los derechos humanos, además de citar la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

SEÑALAN FALTA DE RECTITUD

En el documento, la CDHEC destacó además una falta de probidad y rectitud por parte de los servidores públicos involucrados en el caso.

La recomendación fue emitida formalmente el pasado 31 de marzo de 2026 y plantea que el Ayuntamiento implemente medidas para garantizar un medio ambiente sano y mejores condiciones para habitantes de Molinos del Rey.

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Lucía Pérez Paz

Lucía Pérez Paz

Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila. Tiene once años como reportera. Ha publicado en medios locales y nacionales. En 2013, fue becaria del programa Prensa y Democracia de la Universidad Iberoamericana, campus Santa Fe. Y en 2018 obtuvo la Beca de periodismo judicial en Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad. Es integrante del Border Center for Journalists and Bloggers. En 2020 y 2021 obtuvo menciones honoríficas, en el Premio del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte.

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