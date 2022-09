Ricardo Saldívar Vaquera, ex diputado local y reconocido empresario de Monclova, fue detenido al salir del Centro de Justicia Penal de la Región Centro del estado tras violar una medida cautelar impuesta por un juez de control por el caso de violencia familiar que tenía en agravio de su esposa, Martha “N”.

TE PUEDE INTERESAR: Ebrard invita al rey Carlos III a visitar México el próximo año

Publicidad

Durante la audiencia de Vinculación a Proceso, se le impuso como medida cautelar el portar un localizador electrónico que le impedía salir del Distrito judicial que comprende los municipios de Monclova, Castaños, Frontera y San Buenaventura, sin embargo este fin de semana viajó a Las Vegas, en Estados Unidos a donde acudió a presenciar la pelea del Canelo y lo publicó en sus redes sociales.

El Ministerio Público y la abogada de su víctima solicitaron a la Unidad de Medidas Cautelares realizar una inspección al respecto y ahí se informó que había cumplido con la restricción, la defensa solicitó una audiencia de revisión de medidas cautelares y ahí se comprobó su incumplimiento.

El juez de control revocó la medida cautelar del localizador electrónico e impuso la prisión preventiva justificada, por lo que inicialmente se trasladó al ex funcionario al C4 de la Policía Estatal y finalmente al Centro Penitenciario de Saltillo, donde permanecerá mientras continúa el proceso en su contra.

Publicidad

“El tenía ciertas condiciones con las que tenía que cumplir ante un juez de control y ante la Unidad de Medidas Cautelares cosas que no cumplió” expresó Adelaida Gallegos la abogada de Martha “N” ex esposa del ex diputado local.