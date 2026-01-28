Alcalde de Torreón entrega nueva plaza en Villas Zaragoza y refuerza recuperación de espacios públicos

Coahuila
/ 28 enero 2026
    Alcalde de Torreón entrega nueva plaza en Villas Zaragoza y refuerza recuperación de espacios públicos
    El alcalde Román Alberto Cepeda González inauguró una nueva plaza pública en Villas Zaragoza, como parte de la estrategia de recuperación de espacios comunitarios. FOTO: SANDRA GÓMEZ

Con una inversión de 2 millones de pesos, Román Alberto Cepeda refuerza el compromiso de rehabilitar 100 espacios públicos en el municipio

TORREÓN, COAH.- Como parte de la estrategia para fortalecer el tejido social y la infraestructura urbana, el alcalde de Torreón, Román Alberto Cepeda González, encabezó este jueves la entrega de una nueva plaza pública en el sector de Villas Zaragoza, obra que representó una inversión de 2 millones de pesos y que se realizó de manera integral con la brigada “El alcalde y su equipo en tu colonia hacemos más”.

Acompañado por su esposa, Selina Bremer de Cepeda, presidenta honoraria del DIF Torreón, el Edil también realizó la entrega de aparatos de movilidad, entre ellos sillas de ruedas y andadores, acción con la que reafirmó el enfoque social de su administración hacia la atención de los sectores más vulnerables de la población.

TE PUEDE INTERESAR: Alumnos en Coahuila tendrán megapuente este fin de semana

Durante su mensaje, Cepeda González subrayó que el desarrollo de Torreón no es un esfuerzo aislado, sino el resultado del trabajo coordinado entre sociedad y gobierno, destacando que la recuperación de espacios públicos es un factor determinante para preservar los indicadores de paz y seguridad en la región.

“Con unidad y equipo logramos que Coahuila sea el estado más seguro del norte y que Torreón sea la segunda ciudad más segura del país con más de 500 mil habitantes. Sin seguridad no hay trabajo ni educación”, afirmó el presidente municipal ante vecinos del sector.

En ese contexto, anunció que la meta de rehabilitar 100 plazas públicas en distintos puntos de la ciudad se mantiene vigente, además de adelantar el próximo inicio del Parque Lineal Oriente, una obra estratégica que se desarrollará en coordinación con el Gobierno del Estado, orientada a transformar el entorno urbano del oriente de Torreón.

Por su parte, el coordinador de Mejora Coahuila en Torreón, Hugo Dávila Prado, reconoció el cambio de visión de la actual administración municipal, al señalar que históricamente el oriente de la ciudad había enfrentado rezagos en materia de obra pública, situación que hoy comienza a revertirse con proyectos de impacto social.

Vecinas y vecinos del sector, entre ellos Nancy Guadalupe Ríos y Eduardo López Sauceda, agradecieron la intervención del Ayuntamiento no solo en la construcción de la plaza, sino también en las acciones simultáneas de bacheo, alumbrado público y limpieza, realizadas por las cuadrillas municipales como parte de la brigada integral.

Al evento acudieron funcionarios del gabinete municipal, entre ellos Juan Adolfo Von Bertrab, director de Obras Públicas; Marlene Martínez, directora del DIF Torreón; así como regidores del Ayuntamiento, quienes supervisaron la atención ciudadana y los servicios brindados durante la jornada.

