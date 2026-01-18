Saltillo refuerza trabajos de bacheo y rehabilitación vial en distintos sectores de la ciudad

En Coahuila, el Gobierno Municipal de Saltillo reforzó los trabajos de rehabilitación de vialidades en distintos sectores de la ciudad, como parte de la estrategia encabezada por el alcalde Javier Díaz González para mejorar la seguridad vial, la movilidad urbana y las condiciones de vida de la población.

Personal de la Dirección de Infraestructura y Obra Pública realizó labores de reparación en diversos tramos de la carpeta asfáltica en calles de la colonia El Rodeo, ubicada al poniente de la capital del estado, atendiendo reportes ciudadanos y daños que representaban un riesgo para quienes transitan por la zona.

En este sector, cuadrillas municipales intervinieron en vialidades como Lorenzo Burciaga Dávila y José Cruz Ballesteros, entre otras, con el propósito de ofrecer calles más seguras para automovilistas, motociclistas, ciclistas y peatones.

De manera paralela, brigadas del programa “Aquí Andamos” llevaron a cabo acciones de rehabilitación en la colonia Ampliación Villas de San Lorenzo, al sur de la ciudad, donde se realizaron trabajos integrales que incluyeron el retiro de pavimento deteriorado, limpieza del área, colocación de asfalto caliente y nivelación de las superficies.

Las labores en este sector beneficiaron directamente a vecinas y vecinos de calles como San Esteban, San Lorenzo y Comercio, además de la intervención en la calle Nueva Tlaxcala, en el tramo comprendido entre la Prolongación Francisco de Urdiñola y el bulevar Antonio Cárdenas.

Asimismo, personal municipal trabajó en la calle Nopal, en la colonia Loma Linda, al oriente de Saltillo; mientras que, en el sector sur, se llevaron a cabo acciones de rehabilitación sobre el bulevar Enrique Martínez y Martínez, así como en diversas calles del fraccionamiento Colinas de San Francisco.

El alcalde Javier Díaz González reiteró que el mantenimiento de calles y avenidas en barrios y colonias es una tarea permanente de su administración, con el objetivo de consolidar una ciudad más segura, funcional y con mejores condiciones de movilidad para todas y todos.

Finalmente, recordó que la ciudadanía puede reportar baches o daños en la infraestructura vial a través del asistente virtual “Saltillo Fácil”, disponible en el número 844-160-08-08.