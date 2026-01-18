Saltillo refuerza trabajos de bacheo y rehabilitación vial en distintos sectores de la ciudad

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/ 18 enero 2026
    Saltillo refuerza trabajos de bacheo y rehabilitación vial en distintos sectores de la ciudad
    Cuadrillas municipales realizaron trabajos de rehabilitación de la carpeta asfáltica en calles de la colonia El Rodeo, al poniente de Saltillo. FOTO: CORTESÍA

El Gobierno Municipal intensificó las acciones de rehabilitación de vialidades con el objetivo de mejorar la seguridad vial, la movilidad y la calidad de vida de las y los habitantes

En Coahuila, el Gobierno Municipal de Saltillo reforzó los trabajos de rehabilitación de vialidades en distintos sectores de la ciudad, como parte de la estrategia encabezada por el alcalde Javier Díaz González para mejorar la seguridad vial, la movilidad urbana y las condiciones de vida de la población.

Personal de la Dirección de Infraestructura y Obra Pública realizó labores de reparación en diversos tramos de la carpeta asfáltica en calles de la colonia El Rodeo, ubicada al poniente de la capital del estado, atendiendo reportes ciudadanos y daños que representaban un riesgo para quienes transitan por la zona.

TE PUEDE INTERESAR: De Saltillo al Estadio BBVA: niño de academia municipal vive el Juego de Leyendas 2026

En este sector, cuadrillas municipales intervinieron en vialidades como Lorenzo Burciaga Dávila y José Cruz Ballesteros, entre otras, con el propósito de ofrecer calles más seguras para automovilistas, motociclistas, ciclistas y peatones.

De manera paralela, brigadas del programa “Aquí Andamos” llevaron a cabo acciones de rehabilitación en la colonia Ampliación Villas de San Lorenzo, al sur de la ciudad, donde se realizaron trabajos integrales que incluyeron el retiro de pavimento deteriorado, limpieza del área, colocación de asfalto caliente y nivelación de las superficies.

Las labores en este sector beneficiaron directamente a vecinas y vecinos de calles como San Esteban, San Lorenzo y Comercio, además de la intervención en la calle Nueva Tlaxcala, en el tramo comprendido entre la Prolongación Francisco de Urdiñola y el bulevar Antonio Cárdenas.

Asimismo, personal municipal trabajó en la calle Nopal, en la colonia Loma Linda, al oriente de Saltillo; mientras que, en el sector sur, se llevaron a cabo acciones de rehabilitación sobre el bulevar Enrique Martínez y Martínez, así como en diversas calles del fraccionamiento Colinas de San Francisco.

El alcalde Javier Díaz González reiteró que el mantenimiento de calles y avenidas en barrios y colonias es una tarea permanente de su administración, con el objetivo de consolidar una ciudad más segura, funcional y con mejores condiciones de movilidad para todas y todos.

Finalmente, recordó que la ciudadanía puede reportar baches o daños en la infraestructura vial a través del asistente virtual “Saltillo Fácil”, disponible en el número 844-160-08-08.

Temas


Rehabilitación
Vialidad

Localizaciones


Coahuila
Saltillo

Personajes


Javier Díaz González

Organizaciones


ayuntamiento de saltillo

Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
El viernes, a primera hora del primer turno, mil 900 trabajadores fueron avisados de su baja en la línea de producción de General Motors.

‘Nada más nos dijeron que ya no éramos requeridos’: el rostro humano del despido en GM-Ramos Arizpe
default

Une red de corrupción a los casos VANGUARDIA y Sociedad Manuel Acuña: socios afectados

Salinas destacó que el enfoque del gobierno estatal se dirige al bienestar integral de las familias.

Coahuila: Continúa DIF con apoyos sociales en comunidades rurales
FOTO: MARIO GUZMÁN/EFE

Se viene un nuevo problema de audios para la Presidenta
true

Finanzas, elecciones y la bomba de GM
true

POLITICÓN: Caso General Motors Ramos Arizpe, una crisis que podría escalar pronto
La herencia tóxica

La herencia tóxica
Un viejo amor de Sheinbaum

Un viejo amor de Sheinbaum