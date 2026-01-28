Alumnos en Coahuila tendrán megapuente este fin de semana

Luego de que las bajas temperaturas interrumpieron las jornadas educativas en los primeros días de esta semana, los alumnos de educación básica en Coahuila disfrutarán de un megapuente, de acuerdo con el calendario oficial de la Secretaría de Educación.

Este viernes 30 de enero, al ser el último viernes del mes, se llevará a cabo la sesión del Consejo Técnico Escolar, por lo que no habrá clases presenciales y los estudiantes permanecerán en casa.

A este descanso se suma el aniversario de la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que se conmemora el 5 de febrero. Aunque la fecha oficial es jueves, el día inhábil se recorre al lunes 2 de febrero, lo que implica suspensión de actividades académicas y laborales.

Cabe recordar que los estudiantes ya habían permanecido en casa el lunes 26 y martes 27 de enero. En las regiones Norte, Centro-Desierto y Carbonífera, las clases fueron suspendidas debido a las temperaturas congelantes registradas en el estado.

En las regiones Laguna y Sureste, aunque la Secretaría de Educación retrasó una hora el ingreso para iniciar actividades a las 9:00 horas, se reportó un alto ausentismo, principalmente en primaria y preescolar, con niveles que oscilaron entre 70 y 100 por ciento durante ambos días.

Para febrero no se contemplan más días inhábiles, salvo la sesión del Consejo Técnico Escolar programada para el viernes 27, por lo que se prevé que el mes transcurra con clases de manera regular.