Alumnos en Coahuila tendrán megapuente este fin de semana

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/ 28 enero 2026
    Alumnos en Coahuila tendrán megapuente este fin de semana
    Por aniversario de la promulgación de la Constitución, los estudiantes tendrán como inhábil este lunes. FOTO: ESPECIAL

El calendario oficial establece la realización del Consejo Técnico Escolar el próximo viernes, así como la suspensión de actividades el lunes 2 de febrero por tratarse de un día inhábil.

Luego de que las bajas temperaturas interrumpieron las jornadas educativas en los primeros días de esta semana, los alumnos de educación básica en Coahuila disfrutarán de un megapuente, de acuerdo con el calendario oficial de la Secretaría de Educación.

Este viernes 30 de enero, al ser el último viernes del mes, se llevará a cabo la sesión del Consejo Técnico Escolar, por lo que no habrá clases presenciales y los estudiantes permanecerán en casa.

TE PUEDE INTERESAR: Mejora el clima y regresan las clases presenciales en todo Coahuila este miércoles

A este descanso se suma el aniversario de la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que se conmemora el 5 de febrero. Aunque la fecha oficial es jueves, el día inhábil se recorre al lunes 2 de febrero, lo que implica suspensión de actividades académicas y laborales.

Cabe recordar que los estudiantes ya habían permanecido en casa el lunes 26 y martes 27 de enero. En las regiones Norte, Centro-Desierto y Carbonífera, las clases fueron suspendidas debido a las temperaturas congelantes registradas en el estado.

TE PUEDE INTERESAR: Por falta de oferta laboral, suspenden inscripciones en escuelas Normales de Coahuila

En las regiones Laguna y Sureste, aunque la Secretaría de Educación retrasó una hora el ingreso para iniciar actividades a las 9:00 horas, se reportó un alto ausentismo, principalmente en primaria y preescolar, con niveles que oscilaron entre 70 y 100 por ciento durante ambos días.

Para febrero no se contemplan más días inhábiles, salvo la sesión del Consejo Técnico Escolar programada para el viernes 27, por lo que se prevé que el mes transcurra con clases de manera regular.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Educación

Katya González

Katya González

Reportera apasionada, desafiante y polifacética por naturaleza. Egresada de la Universidad Interamericana para el Desarrollo con experiencia en cobertura de política y locales.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Para la titular en Coahuila de la Secretaría de las Mujeres, el calor pudo haber influido en el alto número de casos de violencia de género.

Durante 2025, mayo fue el mes más violento contra las mujeres
El maltrato contra las mascotas no es solo golpes, también incluye el abandono al que son confinadas.

Crueldad animal en Saltillo llegará a denuncia penal; un caso agravado se registra cada dos semanas
Antes de abrir sus puertas, cada comerciante se encargará de limpiar el frente de su establecimiento.

Comerciantes del Centro Histórico impulsan la iniciativa ‘Mi Banqueta, Mi Centro’ en Saltillo
El Cabildo de Saltillo aprobó por unanimidad la realización de una sesión solemne por el 30 aniversario del COECyT en el Centro de Cultura Científica.

Aprueba Cabildo de Saltillo sesión solemne por 30 aniversario del COECyT y avala cambios de nomenclatura

Privilegios del pasado

Privilegios del pasado
Waldo - Humanismo MAGA

Humanismo MAGA
true

Ayuda a Cuba, por ideología y no por humanismo
true

POLITICÓN: Afronta el PAN de Coahuila su peor condición al no ir en alianza, ¿mantendrá el registro?