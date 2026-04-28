Alcalde reconoce labor de cuerpos de rescate tras salvar a hombre en antena de Ramos Arizpe

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Coahuila
/ 28 abril 2026
    Alcalde reconoce labor de cuerpos de rescate tras salvar a hombre en antena de Ramos Arizpe
    Autoridades destacaron la coordinación entre corporaciones para controlar la situación y evitar una tragedia. MANUEL RODRÍGUEZ

El municipio busca reforzar la capacitación y recursos de los cuerpos de emergencia ante el aumento de servicios en la región

El alcalde de Ramos Arizpe, Tomás Gutiérrez Merino, reconoció el éxito del operativo coordinado que logró salvar la vida de un hombre que subió a una antena de gran altura con la intención de lanzarse. El edil enfatizó que la intervención rápida y profesional de los equipos de emergencia fue clave para resolver la situación sin pérdidas humanas.

“Es una persona que subió a una antena muy, muy grande. Se quería tirar, traía problemas psicológicos”, explicó el mandatario municipal al detallar el incidente que movilizó a diversas corporaciones de seguridad y rescate.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/sube-a-una-antena-y-amenaza-con-lanzarse-moviliza-a-autoridades-en-ramos-arizpe-KA20317409

Gutiérrez Merino agradeció públicamente la participación del equipo del Instituto de la Mujer, psicólogos, la Policía Municipal, Protección Civil y la Guardia Nacional. Destacó especialmente la labor de los elementos que ascendieron a la estructura para dialogar directamente con el individuo.

“Gracias a todos ellos se pudo lograr y salvar su vida; dos bomberos subieron hasta la parte de arriba, platicaron con él y lo convencieron para bajarlo”, relató el alcalde sobre los momentos de tensión vividos durante el rescate.

Este suceso refuerza la iniciativa de la administración actual para fortalecer los cuerpos de emergencia. Recientemente, el edil confirmó el avance en la creación de un nuevo Patronato de Bomberos para la región sureste, con el fin de atender la creciente demanda de servicios ante el aumento poblacional.

Además, el alcalde mencionó que ya se encuentran en pláticas para enviar a elementos de Bomberos a capacitarse en Mercedes, Texas. Este entrenamiento busca que los rescatistas cuenten con mejores técnicas de respuesta ante diversas contingencias en la zona industrial y urbana.

Finalmente, Gutiérrez Merino reiteró que su administración mantiene un compromiso con la seguridad y el respeto a la vida de los ciudadanos. “No podemos tratar mal a nadie porque es un ejemplo que como alcalde les damos a todos y es un compromiso que tenemos con la ciudadanía”, concluyó.

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Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

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