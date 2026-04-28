Alcalde reconoce labor de cuerpos de rescate tras salvar a hombre en antena de Ramos Arizpe

“Es una persona que subió a una antena muy, muy grande. Se quería tirar, traía problemas psicológicos”, explicó el mandatario municipal al detallar el incidente que movilizó a diversas corporaciones de seguridad y rescate.

El alcalde de Ramos Arizpe, Tomás Gutiérrez Merino, reconoció el éxito del operativo coordinado que logró salvar la vida de un hombre que subió a una antena de gran altura con la intención de lanzarse. El edil enfatizó que la intervención rápida y profesional de los equipos de emergencia fue clave para resolver la situación sin pérdidas humanas.

Gutiérrez Merino agradeció públicamente la participación del equipo del Instituto de la Mujer, psicólogos, la Policía Municipal, Protección Civil y la Guardia Nacional. Destacó especialmente la labor de los elementos que ascendieron a la estructura para dialogar directamente con el individuo.

“Gracias a todos ellos se pudo lograr y salvar su vida; dos bomberos subieron hasta la parte de arriba, platicaron con él y lo convencieron para bajarlo”, relató el alcalde sobre los momentos de tensión vividos durante el rescate.

Este suceso refuerza la iniciativa de la administración actual para fortalecer los cuerpos de emergencia. Recientemente, el edil confirmó el avance en la creación de un nuevo Patronato de Bomberos para la región sureste, con el fin de atender la creciente demanda de servicios ante el aumento poblacional.

Además, el alcalde mencionó que ya se encuentran en pláticas para enviar a elementos de Bomberos a capacitarse en Mercedes, Texas. Este entrenamiento busca que los rescatistas cuenten con mejores técnicas de respuesta ante diversas contingencias en la zona industrial y urbana.

Finalmente, Gutiérrez Merino reiteró que su administración mantiene un compromiso con la seguridad y el respeto a la vida de los ciudadanos. “No podemos tratar mal a nadie porque es un ejemplo que como alcalde les damos a todos y es un compromiso que tenemos con la ciudadanía”, concluyó.