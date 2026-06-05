Muere jinete tras caer de caballo y ser arrastrado por más de 100 metros al sur de Saltillo

Israel “N”, de 53 años, resultó con lesiones de consideración luego de sufrir un accidente con un caballo en el interior de un terreno privado ubicado en el cruce de Antonio Cárdenas y el bulevar Teresitas, en Saltillo, reportándose su muerte horas más tarde en la clínica 2 del IMSS. El reporte fue recibido por los cuerpos de emergencia, quienes se movilizaron al lugar para brindar atención al afectado, tras informarse que había caído del animal y posteriormente fue arrastrado más de 100 metros.

Paramédicos de la Cruz Roja arribaron al sitio y realizaron una valoración médica inicial para determinar la gravedad de las lesiones que presentaba, informando a los propietarios y compañeros de trabajo sobre la delicada situación. De acuerdo con los primeros informes, el hombre sufrió diversas lesiones derivadas de la caída, entre ellas un traumatismo craneoencefálico severo, además de escalpe y lesiones en el tórax debido al arrastre provocado por el caballo, por lo que fue necesario su traslado a un hospital.

Tras estabilizarlo en el lugar, los socorristas lo trasladaron a la Clínica 2 del IMSS, donde quedó internado para recibir atención médica especializada. Desafortunadamente, la gravedad de las lesiones provocaron su muerte a las 4:55 de la tarde en el mismo nosocomio.