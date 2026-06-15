Alcanzan arroyos su máxima capacidad en Ramos Arizpe; descartan afectaciones

El alcalde de Ramos Arizpe, Tomás Gutiérrez Merino, confirmó este lunes que los cuerpos de agua se mantienen bajo monitoreo constante, destacando que el flujo pluvial ha sido captado de manera favorable por algunos sistemas de almacenamiento.

Las recientes precipitaciones registradas en Ramos Arizpe provocaron que los principales arroyos del municipio alcanzaran su máxima capacidad; sin embargo, las autoridades locales descartaron daños materiales o afectaciones a la población.

“Hasta ahorita no tenemos afectaciones. Sí van todos los arroyos llenos; me pasaron imágenes de Rancho Nuevo, de lo que es Las Encinas y de otros sectores. Bueno, todos los arroyos van llenos”, declaró el edil.

Gutiérrez Merino explicó que la captación ha sido desigual en la infraestructura hidráulica local debido a las rutas naturales de los caudales, los cuales conectan directamente con entidades vecinas del norte del país.

“De la cantidad de lluvia, las presas... Tenemos una presa, la de Palo Blanco, a la que le ha caído poca agua porque no recibe el cauce del arroyo del pueblo de La Encantada, como le llamamos”, precisó el alcalde.

Añadió que dicho caudal “es el que va hacia la zona de Monterrey, en Nuevo León”, mientras que las presas ubicadas en la región de Palo Blanco dependen principalmente de la captación directa proveniente de las montañas de esa zona.

Sin embargo, el mandatario municipal destacó la recuperación de la presa La Esperanza, la cual logró almacenar un porcentaje significativo del recurso hídrico tras una serie de obras de infraestructura realizadas previamente.

“Pero en lo que es la presa La Esperanza hicimos un conducto con el campo de tiro y ahorita ya tiene mucha agua”, puntualizó el funcionario respecto a los trabajos de conexión ejecutados.

Finalmente, el alcalde recordó las condiciones previas del cuerpo de agua, señalando que “la presa, me comentaron anoche, recibió bastante agua. No está llena, pero sí captó una cantidad importante; se trata de una presa a la que durante muchos años no le había caído ni una gota de agua”.