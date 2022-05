Alerta FGE de Coahuila por ‘costosos’ préstamos vía aplicaciones

Los préstamos a través de aplicaciones telefónicas pueden dejarte con una enorme deuda de hasta tres veces el monto original en cuestión de una semana, porque el interés que cobran es diario, no anual, ni mensual, ya que no están regulados por ninguna autoridad financiera, alertó la Policía Cibernética de la Fiscalía General del Estado (FGE).

Además, en el cobro del adeudo existen presiones muy fuertes hacia el deudor porque se apropian de tus fotografías y tus contactos; a estos últimos les envían acusaciones sobre la persona que debe, y en algunos casos incurren en delitos graves.

“Hay aplicaciones de préstamos no regidas por la Condusef y se dan para la extorsión. ¿Cómo funcionan? Se instala en el teléfono con permiso del usuario, pero solicita acceso a los contactos y la galería de fotos. Pero como estamos acostumbrados a no leer, no nos percatamos”, explicó Víctor Ortiz.

El coordinador de la Policía Cibernética dijo que regularmente la entrega del préstamo es real, con requisitos mínimos como la identificación y la tarjeta o cuenta a la que se transfiere el dinero; el préstamo se obtiene en cuestión de minutos.

“Pero ahí viene una alerta que la gente no lee: el interés es diario, una tasa muy fuerte. Por ejemplo, si pides 4 mil 500 pesos, en cinco días se puede convertir en un adeudo de 9 mil pesos y en 15 días puede triplicarse la cantidad”, dijo Ortiz.

Si el cliente no paga inicia una presión muy fuerte, porque tienen acceso a la galería fotográfica y los contactos, a quienes les envían fotos comprometedoras o bien acusando al cliente de delitos sexuales.

“Como ya tuvieron acceso, mediante la aplicación a tu lista de contactos y galería fotografía, bajan una fotografía con tu nombre y le ponen que eres un pedófilo y se las envían a tus contactos. Llega a ser tanta la presión para las personas que quieren darle solución pagando”, señaló.

En lo que va del año la Policía Cibernética tiene seis casos reportados de personas denunciando el fraude.

También hay cuatro empresas detectadas, pero cambian constantemente de nombre de la aplicación; sin embargo, en un estudio realizado por la dependencia, se localizaron en los sistemas más de 54 aplicaciones de préstamos.