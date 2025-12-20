Saltillo: Doblega inflación el encarecimiento de la vivienda en el último año

El precio de la vivienda en Saltillo creció al doble de la inflación en 2025, es decir, en un porcentaje cercano al 9.5 por ciento respecto al cierre del 2024.

De acuerdo con Sandra Cuevas Jáuregui, presidenta de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI) Saltillo, se espera que para el 2026 disminuya la dinámica comercial.

TE PUEDE INTERESAR: Nuevo Centro de Atención a las Adicciones en Saltillo registra avance del 75%; proyectan apertura para 2026

“Esperemos que sea nada más lo de la inflación para no perjudicar tanto al derechohabiente, pero pues eso no depende de nosotros, sino de toda el área, toda la materia que se necesita para construir las viviendas y la misma tierra, entonces confiamos en que no aumente tanto”, indicó en entrevista para VANGUARDIA.

La percepción de crecimiento de la AMPI es similar a otras fuentes como la Sociedad Hipotecaria Federal (SHF), que calculó en 7.7 por ciento el incremento del precio de la vivienda en Saltillo, considerando los primeros nueve meses del 2025.

Según la misma SHF, en Coahuila el precio promedio de una vivienda en 2025 fue de un millón 416 mil 922 pesos.

Expuso que durante el 2025 el mercado inmobiliario se contrajo brevemente principalmente por la incertidumbre arancelaria provocada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Los agentes siguieron cerrando ventas en el cierre de este año mientras que el sector industrial se detuvo aunque “no está completamente parado”.

“El tema inmobiliario en cuanto a la vivienda tradicional es lo que se está contrayendo un poquito por los ajustes que tuvo Infonavit en su sistema, pues sí había un poquito de atrasos, pero se siguen cerrando ventas, se siguen entregando propiedades”, añadió.

También expuso que la perspectiva para el 2026 es que Saltillo siga creciendo en cuanto a la oferta de vivienda.

“Ahorita estamos promoviendo dos fraccionamientos de terrenos habitacionales que están al oriente de la ciudad, otro al poniente de la ciudad, se están vendiendo muy rápido, la verdad es que el del poniente de la ciudad se vendió muy, muy rápido, en seis meses casi se comercializó en un 90 por ciento. Creemos que va a seguir el crecimiento en Saltillo”, concluyó.