Posada con causa en Saltillo: llevan abrigo y esperanza a donde el frío pega más fuerte

Con más de una década de trabajo solidario, un proyecto ciudadano realizó su tradicional posada navideña en la colonia Morelos Quinto Sector, donde logró beneficiar a 150 personas entre adultos y niños, llevando apoyo y momentos de alegría a una de las zonas más vulnerables de la periferia de Saltillo. La iniciativa nació en diciembre de 2014 y desde entonces ha operado de manera ininterrumpida, impulsada por un grupo de amigos sin fines de lucro ni afiliación a asociaciones civiles.

Su objetivo es llevar alivio a familias que habitan en sectores alejados y expuestos a las bajas temperaturas, particularmente en esta colonia ubicada en las faldas de la sierra, donde el invierno suele ser más severo. Durante la jornada, las familias recibieron despensas y alimentos, además de participar en actividades recreativas y un espectáculo infantil. Uno de los momentos más esperados fue la entrega de regalos para los niños y cobijas para mitigar el frío.