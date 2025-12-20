Posada con causa en Saltillo: llevan abrigo y esperanza a donde el frío pega más fuerte

Saltillo
/ 20 diciembre 2025
    Posada con causa en Saltillo: llevan abrigo y esperanza a donde el frío pega más fuerte
    Familias del Quinto Sector participaron en la tradicional posada organizada por ciudadanos voluntarios. FOTOS: VANGUARDIA/CORTESÍA

Proyecto ciudadano con más de 10 años de historia, beneficia a 150 personas en la colonia Morelos Quinto Sector

Con más de una década de trabajo solidario, un proyecto ciudadano realizó su tradicional posada navideña en la colonia Morelos Quinto Sector, donde logró beneficiar a 150 personas entre adultos y niños, llevando apoyo y momentos de alegría a una de las zonas más vulnerables de la periferia de Saltillo.

La iniciativa nació en diciembre de 2014 y desde entonces ha operado de manera ininterrumpida, impulsada por un grupo de amigos sin fines de lucro ni afiliación a asociaciones civiles.

$!Voluntarios organizan la logística para la entrega de apoyos.
Voluntarios organizan la logística para la entrega de apoyos. FOTOS: VANGUARDIA/CORTESÍA

Su objetivo es llevar alivio a familias que habitan en sectores alejados y expuestos a las bajas temperaturas, particularmente en esta colonia ubicada en las faldas de la sierra, donde el invierno suele ser más severo.

Durante la jornada, las familias recibieron despensas y alimentos, además de participar en actividades recreativas y un espectáculo infantil. Uno de los momentos más esperados fue la entrega de regalos para los niños y cobijas para mitigar el frío.

$!Niñas y niños disfrutaron del espectáculo preparado especialmente para ellos.
Niñas y niños disfrutaron del espectáculo preparado especialmente para ellos. FOTOS: VANGUARDIA/CORTESÍA

En esta edición, el proyecto contó con el respaldo del diario VANGUARDIA, que aportó parte de las cobijas distribuidas, fortaleciendo el alcance del esfuerzo ciudadano.

La posada se suma a otras acciones altruistas que se realizan durante la temporada decembrina para apoyar a comunidades en situación vulnerable.

Lucía Pérez Paz

Lucía Pérez Paz

Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila. Tiene once años como reportera. Ha publicado en medios locales y nacionales. En 2013, fue becaria del programa Prensa y Democracia de la Universidad Iberoamericana, campus Santa Fe. Y en 2018 obtuvo la Beca de periodismo judicial en Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad. Es integrante del Border Center for Journalists and Bloggers. En 2020 y 2021 obtuvo menciones honoríficas, en el Premio del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte.

