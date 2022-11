El secretario de Salud, Roberto Bernal, advirtió ayer que el virus Sincitial, que puede ser letal, ya se encuentra en la entidad, aunque oficialmente no se tiene registro de pacientes porque los síntomas son similares al COVID-19 y la influenza.

Bernal aclaró que el virus no es nuevo, sin embargo, el riesgo radica en que por las medidas de contención extremas aplicadas durante la pandemia, no hubo casos y ahora se prevé que sea más virulento porque el cuerpo no ha desarrollado defensa contra ellos.

Publicidad

TE PUEDE INTERESAR: ‘Usan’ a Google para estafar a empresarios; suplantan identidad de Villacero

“Puede causar la muerte, enfermedad grave, entonces hay que transmitir que las medidas de contención deben de continuar, no forzosas, pero sí hay que cuidarnos.

“Los más expuestos son los mayores de 60 años, los menores de 5 años, los inmunodeprimidos (con enfermedades crónico-degenerativas y bajas defensas) y el personal de salud que está en contacto”, dijo Bernal.

Publicidad

En el país, indicó, ya hay casos reportados, y en Coahuila también debe haber, sin embargo, no se aplican las pruebas de detección y las personas pueden confundir los síntomas con una gripa o catarro, y ese es el problema.

“Debe haber (en Coahuila casos del virus), pero no tenemos pruebas rápidas, tienen que ser PCR y no se están haciendo, se hacen Covid y salen negativo, tengo gripita y ya”, dijo, al indicar que esta temporada se espera otra ola de coronavirus, aunque menos agresiva y mortal, sin tantas hospitalizaciones.

“Hay que seguirse cuidando de los otros virus que vienen más agresivos... se sugiere lo que siempre recomendamos, si vas al hospital, al consultorio, a lugares concurridos que no estén ventilados, usen cubrebocas”.

Publicidad

Asimismo, informó que Coahuila recibió otra remesa de vacunas contra la influenza, con aproximadamente 200 mil dosis que se aplicarán en mayores de 60 años, menores de 5 años, inmunodeprimidos y personal de salud, en todos los centros de salud, Hospital General y en el IMSS.