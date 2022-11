“Existen sitios web ofreciendo promociones de nuestros materiales los cuales NO son autorizados por nuestra empresa y resultan ser engaños o fraudes hacia los compradores”, advirtió la empresa, fundada en 1955, la cual tiene sede en Monterrey y sucursales en 34 países. A través del mismo escrito, la empresa se deslinda totalmente de cualquier oferta anunciada en otro portal.

VÍCTIMAS DE ROBO DE IDENTIDAD

Un vocero de la empresa señaló que Villacero S.A de C.V no es la única que ha sido víctima de estos delincuentes.

“De hecho no somos la única empresa, están siendo varias empresas susceptibles de esta gente, de ese negocio de la ciberpiratería y ciberdelincuencia”, dijo.

Añadió que en esta misma situación han estado, por ejemplo, Fortacero y Altos Hornos de México, así como Aceromex.

“Ya se han extendido bastante el tema. Altos Hornos no produce varilla corrugada y la gente que se ostentan o hacer pasar por personal de Altos Hornos de México dicen que sí; entonces la gente les deposita porque les ponen precios súper atractivos que no están ni siquiera en el mercado y la gente cae, les deposita y de repente les llama y ya no contestan”, explicó.