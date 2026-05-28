Alertan por precipitaciones y ráfagas durante próximos días en Ramos Arizpe

RAMOS ARIZPE, COAH.- El Gobierno Municipal de Ramos Arizpe informó que durante este fin de semana podrían presentarse lluvias ligeras y viento moderado en distintos sectores de la ciudad, mientras que para la madrugada del lunes se prevé un incremento en las precipitaciones. Ante el pronóstico climatológico, autoridades municipales exhortaron a la ciudadanía a mantenerse informada mediante canales oficiales y adoptar medidas preventivas para reducir riesgos tanto en vialidades como en espacios abiertos.

Entre las principales recomendaciones se encuentra conducir con precaución, disminuir la velocidad ante lluvia o neblina, conservar distancia entre vehículos y utilizar luces bajas en caso de visibilidad reducida. Asimismo, se pidió asegurar puertas, ventanas y objetos susceptibles de desprenderse por las ráfagas de viento, además de evitar permanecer cerca de árboles, bardas o estructuras deterioradas que pudieran representar un peligro.

La administración municipal señaló que, de acuerdo con los reportes meteorológicos disponibles hasta el momento, existe probabilidad de precipitaciones en distintos días de la próxima semana, particularmente entre lunes y viernes. Por ello, la Dirección de Protección Civil y Bomberos mantiene vigilancia permanente de las condiciones atmosféricas con el objetivo de responder oportunamente ante cualquier eventualidad que pudiera registrarse en el municipio.

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