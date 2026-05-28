Concesionan Feria Monclova 2026 por más de medio millón de pesos

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    Concesionan Feria Monclova 2026 por más de medio millón de pesos
    La edición 2025 de la Feria Monclova reunió a más de 150 mil asistentes durante 17 días de actividades, consolidándose como uno de los eventos más concurridos de la región. LIDIET MEXICANO

El Ayuntamiento decidió entregar la organización de la feria a un particular debido a la inversión y logística que requiere el evento

MONCLOVA, COAH.- El Ayuntamiento de Monclova aprobó otorgar a Jesús Javier Flores Loera la concesión para la organización y operación de la Feria Monclova 2026, a cambio de un pago de 650 mil pesos al municipio, cifra superior a la obtenida el año pasado, cuando la administración recibió 400 mil pesos.

La decisión fue avalada por el Cabildo tras analizar las propuestas presentadas por dos interesados que participaron en la convocatoria lanzada desde abril por el municipio.

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El secretario del Ayuntamiento, José Alberto Medina Martínez, informó que además de Flores Loera, también presentó proyecto Emanuel Ramos Jiménez, ambos con planteamientos relacionados con la logística, operación y desarrollo integral del evento ferial.

Sin embargo, explicó que finalmente se eligió la propuesta de Flores Loera debido al monto económico ofrecido y a la experiencia que tiene en la realización de este tipo de eventos en Monclova, la región y otras partes del estado.

El funcionario señaló que el municipio mantiene la postura de no organizar directamente la feria, debido a la carga operativa y financiera que representa un evento de esta magnitud.

Indicó que la realización de la feria implica una importante inversión, además de coordinación en áreas de logística, seguridad y entretenimiento, por lo que consideraron más viable dejar el proyecto en manos de un organizador externo.

La concesión fue presentada dentro del dictamen emitido por la Comisión de Fomento Económico y Turismo durante la sesión de Cabildo celebrada esta semana.

Cabe recordar que la edición 2025 de la Feria Monclova registró una importante respuesta de la ciudadanía y visitantes de la región, consolidándose como uno de los eventos más concurridos del año.

De acuerdo con cifras dadas a conocer por los organizadores, durante los 17 días de actividades se contabilizó una asistencia superior a las 150 mil personas.

El recinto ferial recibió a miles de familias que disfrutaron de juegos mecánicos, área comercial, gastronomía y una cartelera artística que logró atraer a público de distintos municipios de la Región Centro.

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Entre las presentaciones más destacadas estuvieron las de Edén Muñoz y el grupo Juntos, integrado por exvocalistas de La Arrolladora Banda El Limón, además de diversos artistas que se presentaron en el Teatro del Pueblo y que mantuvieron lleno el espacio con música y ambiente festivo.

Hasta el momento, las autoridades municipales no han confirmado las fechas oficiales para la Feria Monclova 2026, aunque señalaron que serán anunciadas posteriormente.

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Lidiet Mexicano

Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

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