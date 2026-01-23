Alertan por tornados, lluvia engelante y bajas temperaturas en Coahuila con la llegada del frente frío 31

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), dependiente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), exhortó a la población a extremar precauciones y fortalecer las medidas de autoprotección ante el marcado descenso de temperatura y las condiciones invernales que prevalecerán a partir de este viernes y hasta el domingo 25 de enero.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el escenario meteorológico es consecuencia de la interacción de la tercera tormenta invernal, el nuevo frente frío número 31, una masa de aire ártico y un río atmosférico. Esta combinación intensificará el frío y dará origen a un temporal de lluvias, vientos intensos y nevadas que se desplazará del noroeste hacia el noreste y el centro del territorio nacional.

RIESGO DE TORNADOS Y LLUVIAS FUERTES EN EL NORTE

Para este viernes, el SMN advirtió que la inestabilidad atmosférica en la región norte del País podría favorecer la formación de torbellinos o tornados en Coahuila, acompañados de lluvias fuertes, lo que incrementa el riesgo para la población y la infraestructura.

Las autoridades de Protección Civil recomendaron mantenerse informados a través de canales oficiales, evitar actividades al aire libre durante condiciones adversas y atender de inmediato cualquier indicación emitida a nivel estatal o municipal, especialmente en zonas con antecedentes de fenómenos severos.

El sábado 24 de enero se perfila como el día de mayores afectaciones. En Durango, se prevén lluvias puntuales intensas, con acumulados de 75 a 150 milímetros, que podrían provocar encharcamientos severos, deslaves o crecidas de ríos y arroyos.

FRÍO EXTREMO, NEVADAS Y ALTO RIESGO CARRETERO

Asimismo, la masa de aire ártico generará temperaturas gélidas extremas, con mínimas estimadas de entre -20 y -15 grados Celsius en zonas serranas de Chihuahua durante la madrugada del domingo. A ello se sumarán rachas de viento de 80 a 100 kilómetros por hora en Chihuahua, Coahuila, Durango y Zacatecas.

La CNPC alertó también sobre el incremento significativo del riesgo carretero, particularmente la noche del sábado en Coahuila, debido al pronóstico de lluvia engelante, fenómeno que congela de forma inmediata la superficie asfáltica y eleva la probabilidad de accidentes. Además, se esperan nevadas o caída de aguanieve en zonas serranas de Baja California, Sonora, Chihuahua, Sinaloa y Durango.

La CNPC hace un atento llamado a la población a implementar las siguientes recomendaciones:

● Protección ante el frío extremo: Se recomienda vestir bajo la técnica de “cebolla” (varias capas de ropa).

En el hogar, es fundamental cubrir tuberías externas con material aislante y, si se utilizan calentadores de gas o leña, mantener siempre una ventilación adecuada para evitar intoxicaciones letales por monóxido de carbono.

● Seguridad en carreteras: Ante la presencia de lluvia engelante (hielo negro) y bancos de niebla, los conductores deben reducir drásticamente la velocidad, encender luces de niebla y aumentar la distancia de seguridad.

● Prevención ante vientos y lluvias: Alejarse de muros, árboles o espectaculares que puedan colapsar por el viento. Evitar cruzar vados, ríos o zonas inundadas.

En zonas costeras del Golfo de México, atender las restricciones de navegación por oleaje elevado.

La CNPC exhorta a la ciudadanía a mantenerse informada exclusivamente a través de fuentes oficiales, así como a atender puntualmente las indicaciones de las autoridades locales de Protección Civil.