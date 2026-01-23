Reactiva IMSS Coahuila estrategia ‘Vive Saludable, Vive Feliz’ en escuelas

Coahuila
/ 23 enero 2026
    Reactiva IMSS Coahuila estrategia 'Vive Saludable, Vive Feliz' en escuelas
    Las acciones iniciales se realizaron en Saltillo, Ramos Arizpe, Torreón, San Pedro y Parras.

La estrategia lleva servicios de salud directamente a las escuelas primarias

Esta semana, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Coahuila reactivó la Estrategia Nacional “Vive Saludable, Vive Feliz”, una iniciativa interinstitucional orientada a la promoción de estilos de vida saludables y a la prevención de enfermedades en niñas y niños en etapa escolar.

El coordinador delegacional de Enfermería en Salud Pública, Jesús Armando Seca Rivas, informó que tan solo en el primer día de actividades se realizaron acciones de detección a alrededor de mil 200 alumnas y alumnos en los municipios de Saltillo, Ramos Arizpe, Torreón, San Pedro y Parras.

Detalló que el programa consiste en acudir a escuelas primarias para aplicar pruebas de agudeza visual, revisiones de talla y peso, evaluaciones de salud bucal, así como pláticas de orientación nutricional, con el objetivo de fomentar hábitos saludables y atender de manera oportuna posibles factores de riesgo en la salud infantil.

Seca Rivas agregó que durante el presente mes se incorporarán a la estrategia las y los estudiantes de los municipios de Nava, Piedras Negras e Hidalgo, ampliando así la cobertura del programa en la entidad.

Llevan servicios de salud a escuelas primarias con estrategia del IMSS
Llevan servicios de salud a escuelas primarias con estrategia del IMSS FOTO: CORTESÍA

Recordó que la estrategia, anteriormente denominada “Vive Sano, Vive Feliz”, inició en marzo de 2019, periodo en el que se llegó a atender hasta cuatro mil menores por jornada, lo que reflejó un impacto significativo en la detección temprana de padecimientos y la promoción de la prevención.

En esta iniciativa participan de manera conjunta el IMSS, la Secretaría de Salud de Coahuila, la Secretaría de Educación y el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Estatal, quienes suman esfuerzos para fortalecer el bienestar y desarrollo integral de la niñez.

Finalmente, el funcionario señaló que con estas acciones el IMSS en Coahuila refrenda su compromiso de trabajar de forma coordinada con las instituciones estatales para consolidar una cultura de la prevención y contribuir al bienestar integral de las niñas y niños coahuilenses.

