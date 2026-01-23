Reactiva IMSS Coahuila estrategia ‘Vive Saludable, Vive Feliz’ en escuelas

Esta semana, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Coahuila reactivó la Estrategia Nacional “Vive Saludable, Vive Feliz”, una iniciativa interinstitucional orientada a la promoción de estilos de vida saludables y a la prevención de enfermedades en niñas y niños en etapa escolar.

El coordinador delegacional de Enfermería en Salud Pública, Jesús Armando Seca Rivas, informó que tan solo en el primer día de actividades se realizaron acciones de detección a alrededor de mil 200 alumnas y alumnos en los municipios de Saltillo, Ramos Arizpe, Torreón, San Pedro y Parras.

Detalló que el programa consiste en acudir a escuelas primarias para aplicar pruebas de agudeza visual, revisiones de talla y peso, evaluaciones de salud bucal, así como pláticas de orientación nutricional, con el objetivo de fomentar hábitos saludables y atender de manera oportuna posibles factores de riesgo en la salud infantil.

Seca Rivas agregó que durante el presente mes se incorporarán a la estrategia las y los estudiantes de los municipios de Nava, Piedras Negras e Hidalgo, ampliando así la cobertura del programa en la entidad.