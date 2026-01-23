CNPC alerta por tormenta invernal y frente frío que azotarán el norte, noreste y centro de México

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), adscrita a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), emitió un llamado a la población para reforzar las medidas de autoprotección ante el marcado descenso de temperaturas y las condiciones invernales que se prevé afecten a gran parte del país desde este viernes y hasta el domingo 25 de enero. El aviso se da en el contexto de un escenario meteorológico complejo que, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), será resultado de la interacción de la Tercera Tormenta Invernal, el Frente Frío Número 31, una masa de aire ártico y un río atmosférico. Esta combinación favorecerá no solo un ambiente extremadamente frío, sino también un temporal de lluvias, vientos intensos y nevadas que se desplazarán del noroeste hacia el noreste y el centro del territorio nacional. TE PUEDE INTERESAR: Prepárese... Se avecina diluvio, nevadas, heladas de -15 grados y vientos de hasta 120 km/h por Gran Masa de Aire Frío y 2 frentes fríos en México

SMN PRONOSTICA RIESGO DE TORMENTAS SEVERAS EN EL NORTE DEL PAÍS Según el SMN, durante este viernes la región norte del país presentará condiciones de inestabilidad atmosférica que podrían propiciar la formación de torbellinos o tornados en el estado de Coahuila, acompañados de lluvias fuertes. Estas condiciones podrían generar afectaciones localizadas, principalmente en zonas abiertas y carreteras. Las autoridades meteorológicas señalaron que este comportamiento atmosférico forma parte del avance inicial del sistema invernal, el cual continuará intensificándose en las siguientes horas. SÁBADO 24 DE ENERO SERÁ EL DÍA CON MAYOR IMPACTO El sábado 24 de enero se prevé como la jornada con mayores afectaciones asociadas al sistema invernal. En el estado de Durango se pronostican lluvias puntuales intensas, con acumulados estimados entre 75 y 150 milímetros, lo que incrementa el riesgo de encharcamientos, crecidas de arroyos y afectaciones en zonas urbanas y rurales. De manera simultánea, la masa de aire ártico asociada al frente frío provocará un descenso significativo de las temperaturas. Para la madrugada del domingo, se estiman mínimas extremas de entre -20 y -15 grados Celsius en zonas serranas de Chihuahua. A este escenario se sumarán rachas de viento de entre 80 y 100 kilómetros por hora en Chihuahua, Coahuila, Durango y Zacatecas, condiciones que podrían generar tolvaneras y reducción de visibilidad. CNPC ADVIERTE SOBRE INCREMENTO DE RIESGO EN CARRETERA DE COAHUILA La CNPC advirtió que durante la noche del sábado aumentará de forma considerable el riesgo carretero en Coahuila, debido al pronóstico de lluvia engelante, un fenómeno que congela de manera casi inmediata la superficie asfáltica. Asimismo, se esperan nevadas o caída de aguanieve en las sierras de Baja California, Sonora, Chihuahua, Sinaloa y Durango.