CNPC alerta por tormenta invernal y frente frío que azotarán el norte, noreste y centro de México

Información
/ 23 enero 2026
    La Coordinación Nacional de Protección Civil alertó sobre los efectos de la tormenta invernal y el frente frío 31, que podrían generar temperaturas bajo cero, lluvias, vientos intensos y riesgo carretero en varios estados del país. CUARTOSCURO | ARCHIVO

La CNPC llamó a tomar precauciones ante la interacción de sistemas invernales que provocarán frío extremo, lluvias intensas, vientos fuertes y posibles nevadas

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), adscrita a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), emitió un llamado a la población para reforzar las medidas de autoprotección ante el marcado descenso de temperaturas y las condiciones invernales que se prevé afecten a gran parte del país desde este viernes y hasta el domingo 25 de enero.

El aviso se da en el contexto de un escenario meteorológico complejo que, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), será resultado de la interacción de la Tercera Tormenta Invernal, el Frente Frío Número 31, una masa de aire ártico y un río atmosférico. Esta combinación favorecerá no solo un ambiente extremadamente frío, sino también un temporal de lluvias, vientos intensos y nevadas que se desplazarán del noroeste hacia el noreste y el centro del territorio nacional.

SMN PRONOSTICA RIESGO DE TORMENTAS SEVERAS EN EL NORTE DEL PAÍS

Según el SMN, durante este viernes la región norte del país presentará condiciones de inestabilidad atmosférica que podrían propiciar la formación de torbellinos o tornados en el estado de Coahuila, acompañados de lluvias fuertes. Estas condiciones podrían generar afectaciones localizadas, principalmente en zonas abiertas y carreteras.

Las autoridades meteorológicas señalaron que este comportamiento atmosférico forma parte del avance inicial del sistema invernal, el cual continuará intensificándose en las siguientes horas.

SÁBADO 24 DE ENERO SERÁ EL DÍA CON MAYOR IMPACTO

El sábado 24 de enero se prevé como la jornada con mayores afectaciones asociadas al sistema invernal. En el estado de Durango se pronostican lluvias puntuales intensas, con acumulados estimados entre 75 y 150 milímetros, lo que incrementa el riesgo de encharcamientos, crecidas de arroyos y afectaciones en zonas urbanas y rurales.

De manera simultánea, la masa de aire ártico asociada al frente frío provocará un descenso significativo de las temperaturas. Para la madrugada del domingo, se estiman mínimas extremas de entre -20 y -15 grados Celsius en zonas serranas de Chihuahua. A este escenario se sumarán rachas de viento de entre 80 y 100 kilómetros por hora en Chihuahua, Coahuila, Durango y Zacatecas, condiciones que podrían generar tolvaneras y reducción de visibilidad.

CNPC ADVIERTE SOBRE INCREMENTO DE RIESGO EN CARRETERA DE COAHUILA

La CNPC advirtió que durante la noche del sábado aumentará de forma considerable el riesgo carretero en Coahuila, debido al pronóstico de lluvia engelante, un fenómeno que congela de manera casi inmediata la superficie asfáltica.

Asimismo, se esperan nevadas o caída de aguanieve en las sierras de Baja California, Sonora, Chihuahua, Sinaloa y Durango.

SISTEMA INVERNAL SE EXPANDIRÁ HACIA EL CENTRO Y GOLFO DE MÉXICO

Para el domingo 25 de enero, el sistema invernal se extenderá hacia el Golfo de México y el centro del país. En estas regiones se prevé un evento de “Norte” intenso, con rachas de viento de 70 a 90 kilómetros por hora en Tamaulipas y Veracruz, condiciones que se extenderán hacia el Istmo de Tehuantepec.

El oleaje en las costas del Golfo de México podría alcanzar alturas de hasta cuatro metros, lo que representa un riesgo para la navegación marítima y actividades costeras. En cuanto a las precipitaciones, se pronostican lluvias torrenciales en Veracruz, particularmente en la región de Nautla.

Las condiciones para lluvia engelante se extenderán también a los estados de Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí. Además, el SMN informó que la cota de nieve descenderá hacia el centro del país, con pronóstico de caída de nieve o aguanieve en las zonas altas del Nevado de Colima, Cofre de Perote y Pico de Orizaba.

PROTECCIÓN CIVIL EMITE RECOMENDACIONES ANTE TORMENTA INVERNAL

Ante este panorama, la Coordinación Nacional de Protección Civil exhortó a la población a reforzar las medidas de autoprotección frente al frío extremo, recomendando el uso de varias capas de ropa para conservar el calor corporal.

En los hogares, se señaló la importancia de proteger tuberías expuestas con material aislante y de mantener una ventilación adecuada en caso de utilizar calentadores de gas o leña, con el fin de prevenir intoxicaciones por monóxido de carbono.

En materia de seguridad vial, las autoridades pidieron extremar precauciones ante la posible presencia de lluvia engelante, conocida como hielo negro, así como bancos de niebla. Se recomendó reducir la velocidad, encender las luces adecuadas y aumentar la distancia entre vehículos.

Respecto a los efectos del viento y las lluvias, Protección Civil llamó a la población a mantenerse alejada de muros, árboles y estructuras que puedan colapsar, así como a evitar el cruce de ríos, arroyos o zonas inundadas. En las zonas costeras del Golfo de México, se pidió atender las restricciones a la navegación que puedan emitir las autoridades marítimas debido al oleaje elevado.

Finalmente, la CNPC reiteró la importancia de mantenerse informados únicamente a través de fuentes oficiales, como las cuentas @CNPCmx y Conagua, y de seguir puntualmente las indicaciones de las autoridades locales de Protección Civil, con el objetivo de reducir riesgos ante las condiciones meteorológicas previstas.

Steph León

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

