Alertan sobre uso indebido del nombre de Jericó Abramo para estafas telefónicas

A través de un comunicado y un video dirigido a la ciudadanía, el diputado federal Jericó Abramo Masso denunció que su nombre y el de su esposa, Bertha de Abramo, han sido utilizados recientemente por personas que buscan cometer fraudes telefónicos, suplantando su identidad para confundir y engañar a la población.

TE PUEDE INTERESAR: Analfabeta digital, el 60 por ciento de la población en México

De acuerdo con el legislador coahuilense, en los últimos días comenzaron a circular mensajes sospechosos enviados por distintos medios —incluyendo llamadas y textos— en los que se hace referencia directa a él y a su esposa, con el fin de ganar la confianza de las víctimas y obtener información personal o recursos mediante engaños.

“Lamentamos profundamente que se recurra a este tipo de prácticas que buscan aprovecharse de la buena voluntad de la gente. Es inadmisible que se utilice el nombre de personas públicas, o el de cualquier ciudadano, para realizar este tipo de delitos”, expresó Jericó Abramo en el mensaje.

Asimismo, pidió a la población mantenerse atenta y no responder a llamadas o mensajes que no provengan de canales oficiales. “Les pedimos mantenerse atentos y no responder a ninguna llamada o mensaje que no haya sido emitido desde nuestras páginas verificadas o medios oficiales”, puntualizó.