¿Algún funcionario de Coahuila te ha pedido dinero en WhatsApp o Facebook?; cuidado, es un hackeo

En las últimas semanas se han registrado hackeos contra los equipos inteligentes y de comunicación de funcionarios públicos de Coahuila, incluidos aquellos de alto nivel, dio a conocer la Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad Pública.

La mecánica que se ha empleado en contra de las víctimas, es una de las modalidades más nuevas, que consiste en el hackeo de cuentas de WhatsApp y de Facebook, a las que los criminales acceden luego de que los funcionarios acceden a ligas maliciosas de internet, o bien, a través de una llamada en la que se logra acceder a sus datos de voz.

“¿Crees que me puedas hacer un favor?”, es el mensaje con el que empiezan los intentos de fraude hacia las personas que han contactado a través de WhatsApp a los funcionarios, que inicialmente, reciben un saludo que es correspondido de forma muy natural.

“Mira lo que pasa que estoy intentando de cubrir un pago grande, pero mi banca móvil no me da acceso y la mera verdad quería ver si tú no me podrías ayudar con esto”, dice el siguiente mensaje.

“Lo que pasa que ya marqué al banco y me dijeron que ocupo que me llegue un código para poder acceder a mi banca móvil crees que pueda usar tu número para que te llegue el código y tú me lo pases”, concluye el mensaje.

Este es el momento en el que la Policía Cibernética recomienda bloquear al contacto hasta nuevo aviso e intentar contactar a la persona por otras vías.