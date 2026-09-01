Alistan 80 elementos de Vialidad para agilizar la circulación en la Feria de Torreón

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    Alistan 80 elementos de Vialidad para agilizar la circulación en la Feria de Torreón
    El operativo de movilidad se implementará del 4 de septiembre al 4 de octubre, durante el periodo de actividades de la feria. SANDRA GÓMEZ

La vigilancia se concentrará en los accesos y vialidades cercanas al recinto ferial

TORREÓN, COAH.- Un contingente de 80 elementos de Tránsito y Vialidad supervisará los accesos y las vialidades aledañas a la Feria de Torreón 2026, como parte del operativo de movilidad que se implementará del 4 de septiembre al 4 de octubre, con el objetivo de atender la afluencia de peatones y vehículos que se espera durante el periodo de actividades.

La corporación informó que el despliegue comenzará este viernes, coincidiendo con la apertura del recinto ferial, y concentrará la vigilancia en las vialidades perimetrales, principalmente a lo largo del periférico Raúl López Sánchez.

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La estrategia contempla la asignación de 40 agentes en puntos fijos e intersecciones consideradas clave para regular el flujo vehicular, mientras que los 40 elementos restantes realizarán recorridos de vigilancia durante los periodos de mayor circulación.

Martha Alicia Faz Dávila, directora de Tránsito y Vialidad, señaló que una de las prioridades será reducir las afectaciones viales ocasionadas por la llegada y salida de los asistentes, además de brindar seguridad a los peatones que transiten por los alrededores del recinto.

“Buscamos optimizar la movilidad vehicular y resguardar a los peatones que acudan al evento, al igual que a los conductores que transiten por el periférico Raúl López Sánchez a lo largo de este periodo”, señaló.

La funcionaria recomendó a los automovilistas que habitualmente circulan por este sector programar sus traslados con anticipación, debido a que se prevé un incremento en el flujo vehicular durante el mes que permanecerá la feria, particularmente en los horarios de mayor afluencia.

También pidió respetar los señalamientos viales y atender las indicaciones de los agentes desplegados en la zona, con el propósito de evitar congestionamientos y reducir el riesgo de incidentes.

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Para los peatones, se reiteró la recomendación de utilizar el puente peatonal ubicado frente al centro comercial Galerías para cruzar el periférico Raúl López Sánchez, en lugar de hacerlo entre los carriles de circulación.

El operativo permanecerá activo durante los 30 días que contempla la Feria de Torreón y la cantidad de elementos podrá ajustarse de acuerdo con el flujo vehicular y la afluencia de asistentes en cada jornada.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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