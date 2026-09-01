Alistan 80 elementos de Vialidad para agilizar la circulación en la Feria de Torreón

La corporación informó que el despliegue comenzará este viernes, coincidiendo con la apertura del recinto ferial, y concentrará la vigilancia en las vialidades perimetrales, principalmente a lo largo del periférico Raúl López Sánchez.

TORREÓN, COAH.- Un contingente de 80 elementos de Tránsito y Vialidad supervisará los accesos y las vialidades aledañas a la Feria de Torreón 2026, como parte del operativo de movilidad que se implementará del 4 de septiembre al 4 de octubre, con el objetivo de atender la afluencia de peatones y vehículos que se espera durante el periodo de actividades.

La estrategia contempla la asignación de 40 agentes en puntos fijos e intersecciones consideradas clave para regular el flujo vehicular, mientras que los 40 elementos restantes realizarán recorridos de vigilancia durante los periodos de mayor circulación.

Martha Alicia Faz Dávila, directora de Tránsito y Vialidad, señaló que una de las prioridades será reducir las afectaciones viales ocasionadas por la llegada y salida de los asistentes, además de brindar seguridad a los peatones que transiten por los alrededores del recinto.

“Buscamos optimizar la movilidad vehicular y resguardar a los peatones que acudan al evento, al igual que a los conductores que transiten por el periférico Raúl López Sánchez a lo largo de este periodo”, señaló.

La funcionaria recomendó a los automovilistas que habitualmente circulan por este sector programar sus traslados con anticipación, debido a que se prevé un incremento en el flujo vehicular durante el mes que permanecerá la feria, particularmente en los horarios de mayor afluencia.

También pidió respetar los señalamientos viales y atender las indicaciones de los agentes desplegados en la zona, con el propósito de evitar congestionamientos y reducir el riesgo de incidentes.