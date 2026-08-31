Arrancan cierres viales por construcción de viaducto subterráneo en Torreón (video)

TORREÓN, COAH.- Este lunes arrancaron los cierres a la circulación en el cruce de bulevar Revolución y calzada Xochimilco. La intervención se extenderá por ocho semanas como parte de las faenas preliminares para la edificación del viaducto subterráneo, una obra estratégica para transformar el flujo vehicular en dicho punto de Torreón. Juan Adolfo Von Bertrab Saracho, titular de Obras Públicas de Torreón, confirmó que los tiempos avanzan conforme al programa original, por lo que este primer bloque de tareas deberá quedar listo a finales de octubre.

Para mitigar los trastornos viales durante este lapso, la dependencia municipal coordina operativos con la Dirección de Tránsito y Vialidad, desplegando rutas alternas y dispositivos de orientación para los conductores que cruzan diariamente por este nodo.

El funcionario puntualizó que la magnitud del proyecto demanda la labor conjunta de múltiples áreas del Ayuntamiento, con especial énfasis en movilidad, protección ciudadana, infraestructura y servicios públicos. Al culminar las ocho semanas programadas en la zona de Vasconcelos, el frente de trabajo se trasladará al cruce con División del Norte, maniobras proyectadas para desarrollarse entre noviembre y diciembre. La finalización de estas fases preparatorias dejará despejado el terreno para dar paso a las excavaciones profundas y al levantamiento de la estructura principal del paso inferior.

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Las proyecciones del Municipio contemplan que la totalidad del proyecto vial quede entregada e inaugurada entre finales de febrero y los primeros días de marzo de 2027. Frente a las molestias temporales que generará la construcción, se exhorta a la ciudadanía a planificar sus trayectos con anticipación, tomar las vías secundarias habilitadas, acatar los seccionamientos viales y conducir con extrema precaución al aproximarse al área intervenida.