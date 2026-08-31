Arrancan cierres viales por construcción de viaducto subterráneo en Torreón (video)

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    Arrancan cierres viales por construcción de viaducto subterráneo en Torreón (video)
    Este lunes comenzaron los cierres a la circulación en el cruce del bulevar Revolución y la calzada Xochimilco. SANDRA GÓMEZ

Autoridades exhortan a las familias a programar los trayectos con anticipación, y utilizar las vías alternas

TORREÓN, COAH.- Este lunes arrancaron los cierres a la circulación en el cruce de bulevar Revolución y calzada Xochimilco. La intervención se extenderá por ocho semanas como parte de las faenas preliminares para la edificación del viaducto subterráneo, una obra estratégica para transformar el flujo vehicular en dicho punto de Torreón.

Juan Adolfo Von Bertrab Saracho, titular de Obras Públicas de Torreón, confirmó que los tiempos avanzan conforme al programa original, por lo que este primer bloque de tareas deberá quedar listo a finales de octubre.

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Para mitigar los trastornos viales durante este lapso, la dependencia municipal coordina operativos con la Dirección de Tránsito y Vialidad, desplegando rutas alternas y dispositivos de orientación para los conductores que cruzan diariamente por este nodo.

$!Los trabajos preliminares para el viaducto subterráneo se extenderán durante ocho semanas.
Los trabajos preliminares para el viaducto subterráneo se extenderán durante ocho semanas. SANDRA GÓMEZ

El funcionario puntualizó que la magnitud del proyecto demanda la labor conjunta de múltiples áreas del Ayuntamiento, con especial énfasis en movilidad, protección ciudadana, infraestructura y servicios públicos.

Al culminar las ocho semanas programadas en la zona de Vasconcelos, el frente de trabajo se trasladará al cruce con División del Norte, maniobras proyectadas para desarrollarse entre noviembre y diciembre.

La finalización de estas fases preparatorias dejará despejado el terreno para dar paso a las excavaciones profundas y al levantamiento de la estructura principal del paso inferior.

Las proyecciones del Municipio contemplan que la totalidad del proyecto vial quede entregada e inaugurada entre finales de febrero y los primeros días de marzo de 2027.

Frente a las molestias temporales que generará la construcción, se exhorta a la ciudadanía a planificar sus trayectos con anticipación, tomar las vías secundarias habilitadas, acatar los seccionamientos viales y conducir con extrema precaución al aproximarse al área intervenida.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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