Torreón: puente aéreo del IMSS salva a bebé de 50 días con tumoración laríngea

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    Torreón: puente aéreo del IMSS salva a bebé de 50 días con tumoración laríngea
    Tras evolucionar favorablemente y ser dada de alta, la menor fue trasladada nuevamente a Torreón. IMSS
Sandra Gómez
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La menor tenía obstruido 70% de su vía aérea y fue trasladada por el IMSS Torreón a Jalisco para recibir atención especializada

TORREÓN, COAH.- Un operativo de traslado aéreo de alta complejidad permitió salvar la vida de una pequeña de apenas 50 días de nacida, quien fue movilizada desde Torreón hacia la capital jalisciense para ser sometida a un procedimiento quirúrgico de urgencia, provocado por una masa laríngea que bloqueaba casi el 70% de su capacidad respiratoria.

La logística sanitaria estuvo a cargo del Centro Virtual de Operaciones en Emergencias y Desastres (CVOED) del IMSS, plataforma permanente que administra y ejecuta el flujo interestatal de derechohabientes en estado delicado a lo largo del territorio nacional.

$!El caso destaca la importancia de la atención especializada y de la coordinación entre unidades médicas de distintas entidades.
El caso destaca la importancia de la atención especializada y de la coordinación entre unidades médicas de distintas entidades. IMSS

El titular de la UMAE Hospital de Pediatría en Jalisco, Carlos Francisco Moreno Valencia, detalló que la menor —nacida tras 34 semanas de embarazo— mantuvo complicaciones pulmonares severas desde su nacimiento, precisando soporte respiratorio especializado constante.

Un estudio endoscópico reveló la presencia de un quiste en la banda ventricular derecha de la garganta, compromiso que ponía en riesgo su vida. Dada la gravedad del diagnóstico, las autoridades determinaron su canalización inmediata a los departamentos de Otorrinolaringología y Neumología Pediátrica en Guadalajara.

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$!La bebé fue trasladada de Torreón a Guadalajara para recibir una cirugía por un quiste que obstruía su vía respiratoria.
La bebé fue trasladada de Torreón a Guadalajara para recibir una cirugía por un quiste que obstruía su vía respiratoria. IMSS

El abordaje incluyó el uso de un avión ambulancia el 19 de agosto para concretar el viaje Coahuila-Jalisco. Tan solo dos días después, el 21 de agosto, especialistas del Centro Médico Nacional de Occidente removieron con éxito la tumoración mediante intervención quirúrgica.

El restablecimiento de la menor superó las expectativas del cuerpo médico, logrando su egreso hospitalario el 27 de agosto tras completar el periodo de observación correspondiente.

$!Especialistas del IMSS retiraron el quiste laríngeo durante una intervención realizada en el Hospital de Pediatría de Jalisco.
Especialistas del IMSS retiraron el quiste laríngeo durante una intervención realizada en el Hospital de Pediatría de Jalisco. IMSS

Minerva, progenitora de la niña, reconoció el profesionalismo del personal institucional y resaltó la efectividad del operativo aéreo que garantizó una solución oportuna ante la malformación que amenazaba la salud de su hija.

Con el alta médica autorizada, el Seguro Social programó un segundo vuelo de retorno en ambulancia aérea hacia tierras coahuilenses, cerrando el ciclo de atención coordinada entre las sedes regionales y el CVOED.

El directivo de la UMAE enfatizó que esta maniobra demuestra el alcance y la articulación técnica del instituto para movilizar recursos de alta especialidad entre entidades federativas, asegurando atención médica avanzada a quien lo requiera.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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