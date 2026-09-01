Torreón: puente aéreo del IMSS salva a bebé de 50 días con tumoración laríngea

TORREÓN, COAH.- Un operativo de traslado aéreo de alta complejidad permitió salvar la vida de una pequeña de apenas 50 días de nacida, quien fue movilizada desde Torreón hacia la capital jalisciense para ser sometida a un procedimiento quirúrgico de urgencia, provocado por una masa laríngea que bloqueaba casi el 70% de su capacidad respiratoria. La logística sanitaria estuvo a cargo del Centro Virtual de Operaciones en Emergencias y Desastres (CVOED) del IMSS, plataforma permanente que administra y ejecuta el flujo interestatal de derechohabientes en estado delicado a lo largo del territorio nacional.

El titular de la UMAE Hospital de Pediatría en Jalisco, Carlos Francisco Moreno Valencia, detalló que la menor —nacida tras 34 semanas de embarazo— mantuvo complicaciones pulmonares severas desde su nacimiento, precisando soporte respiratorio especializado constante. Un estudio endoscópico reveló la presencia de un quiste en la banda ventricular derecha de la garganta, compromiso que ponía en riesgo su vida. Dada la gravedad del diagnóstico, las autoridades determinaron su canalización inmediata a los departamentos de Otorrinolaringología y Neumología Pediátrica en Guadalajara.

El abordaje incluyó el uso de un avión ambulancia el 19 de agosto para concretar el viaje Coahuila-Jalisco. Tan solo dos días después, el 21 de agosto, especialistas del Centro Médico Nacional de Occidente removieron con éxito la tumoración mediante intervención quirúrgica. El restablecimiento de la menor superó las expectativas del cuerpo médico, logrando su egreso hospitalario el 27 de agosto tras completar el periodo de observación correspondiente.

Minerva, progenitora de la niña, reconoció el profesionalismo del personal institucional y resaltó la efectividad del operativo aéreo que garantizó una solución oportuna ante la malformación que amenazaba la salud de su hija. Con el alta médica autorizada, el Seguro Social programó un segundo vuelo de retorno en ambulancia aérea hacia tierras coahuilenses, cerrando el ciclo de atención coordinada entre las sedes regionales y el CVOED. El directivo de la UMAE enfatizó que esta maniobra demuestra el alcance y la articulación técnica del instituto para movilizar recursos de alta especialidad entre entidades federativas, asegurando atención médica avanzada a quien lo requiera.

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