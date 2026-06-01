Alistan blindaje total en Coahuila; instalarán mesas de seguridad para garantizar comicios en paz

El mandatario estatal informó que se instalará una mesa de coordinación central en Saltillo, así como mesas regionales en distintos puntos del estado. En ellas participarán de manera permanente representantes del Ejército Mexicano, la Marina Armada de México, la Guardia Nacional, la Fiscalía General de la República (FGR), la Fiscalía General del Estado (FGE), así como de los organismos electorales Instituto Nacional Electoral (INE) e Instituto Electoral de Coahuila (IEC).

El Gobierno de Coahuila, en coordinación con corporaciones federales y autoridades electorales, afina los últimos detalles del operativo de seguridad que se desplegará durante la jornada electoral del próximo domingo. Tras encabezar la reunión mensual de seguridad, el gobernador Manolo Jiménez Salinas aseguró que la entidad cuenta con las condiciones necesarias para que la ciudadanía acuda a votar en un ambiente de tranquilidad, libertad y civismo.

Jiménez Salinas señaló que el objetivo es fortalecer la coordinación interinstitucional y dar seguimiento puntual al desarrollo de la jornada electoral, con el fin de garantizar que el proceso se lleve a cabo en orden y con plena seguridad para la población.

Asimismo, destacó que los indicadores correspondientes al mes de mayo reflejan resultados positivos en la disminución de delitos de alto impacto, lo que permite a Coahuila mantenerse entre las entidades con mejores niveles de seguridad del país.

DESCARTAN FOCOS ROJOS

Al ser cuestionado sobre posibles riesgos de desestabilización durante el proceso electoral, el gobernador descartó la existencia de focos rojos en los municipios de la entidad y atribuyó las condiciones de estabilidad al modelo de coordinación que mantienen las corporaciones de seguridad de los tres órdenes de gobierno.

Respecto a la posible llegada de operadores políticos provenientes de otras entidades, señaló que Coahuila es un estado abierto a quienes deseen visitar, trabajar o participar de manera pacífica en actividades políticas. Sin embargo, advirtió que se actuará conforme a la ley ante cualquier intento de alterar el orden público.

“Aquellos que quieran venir a alterar el orden de Coahuila, se va a aplicar la ley con todo el peso, independientemente de quiénes sean”, expresó.

El gobernador añadió que la cultura cívica de los coahuilenses se ha caracterizado históricamente por el respeto a las instituciones y el desarrollo de procesos electorales en un ambiente de paz.

APERTURA DE CASILLAS

Como parte de las acciones preventivas, las autoridades también revisaron la logística para la instalación y apertura de las casillas electorales, programada a partir de las 8:00 horas del domingo.

Jiménez Salinas explicó que se han diseñado mecanismos de coordinación para evitar retrasos en el inicio de la votación, ya que muchas personas acostumbran acudir a las urnas durante las primeras horas del día antes de incorporarse a sus actividades laborales.