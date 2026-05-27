Supervisa Manolo Jiménez avances en Expo Coahuila

“Supervisamos la construcción de la primera etapa de Expo Coahuila en la región Sureste, un espacio que fortalecerá la realización de eventos, convenciones y espectáculos de talla nacional e internacional. Seguimos trabajando con planeación, visión y en equipo para impulsar espacios que contribuyan al desarrollo de Coahuila” , expresó el Mandatario estatal.

El gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, supervisó los trabajos de construcción de lo que será la Expo Coahuila en Saltillo. Se prevé que en octubre estará terminada la primera etapa.

Acompañado por Javier Díaz González, alcalde de Saltillo, Manolo Jiménez constató que el proyecto avanza en tiempo y forma.

Según autoridades, Expo Coahuila será un espacio para recibir convenciones, espectáculos, conciertos y en general eventos de talla nacional e internacional para potenciar la economía y el turismo en la Región Sureste del estado.

Se informó, además, que el proyecto de Expo Coahuila incluye Forum, Distrito Vaquero, Plaza de las Estrellas, Explanada 38, Domo Norte, Wine Garden Food Court, Teatro del Pueblo, Pabellón Sarape, Villas del Desierto, entre otras amenidades.

Jiménez dijo que se han visitado recintos similares en Estados Unidos para que el de Coahuila esté al nivel de ese tipo de proyectos.

Agregó que esta visita es parte de las supervisiones de obras que se están llevando a cabo en todo el estado, con el objetivo de verificar los avances continúen.