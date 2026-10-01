Alistan nueva Ley Orgánica y reestructuración total de la Fiscalía General de Coahuila

El titular de la procuración de justicia adelantó que este proceso impulsado junto con el Gobernador del Estado contempla la creación de nuevas divisiones en la policía, fortalecimiento de las áreas de inteligencia, modernización de equipamiento y parque vehicular.

Durante los próximos 90 días la Fiscalía General del Estado de Coahuila (FGEC) experimentará una reestructuración integral que incluye una nueva Ley Orgánica, tras más de 12 años sin modificaciones a dicho marco legislativo, anunció el fiscal general Federico Fernández Montañez.

“Viene la Ley Orgánica para la Fiscalía después de no tener una hace como 12 años; esta ley orgánica va a ser la mejor del país. Viene equipamiento, parque vehicular, nuevas divisiones de la policía y áreas de inteligencia”, afirmó el Fiscal.

Respecto a las reformas legales, Fernández Montañez respaldó la propuesta del Congreso para homologar el delito de facilitación delictiva, conocido como “halconeo”, con las legislaciones de estados colindantes como Nuevo León y Durango para reforzar el blindaje en las fronteras estatales.

“En Coahuila es un delito que se configura hasta por 8 años de prisión y tiene una pena bastante importante. Que las demás entidades pudieran replicarlo estaría ideal para blindarnos entre todos”, sostuvo sobre la urgencia de coordinar marcos jurídicos.

El Fiscal enfatizó que la reestructuración busca mantener a Coahuila en los primeros lugares de seguridad nacional, reiterando que la indicación del Ejecutivo estatal es no bajar la guardia y apretar el paso en las estrategias institucionales durante el cierre de año.