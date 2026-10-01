Alistan nueva Ley Orgánica y reestructuración total de la Fiscalía General de Coahuila

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/
    Alistan nueva Ley Orgánica y reestructuración total de la Fiscalía General de Coahuila
    Federico Fernández Montañez adelantó cambios en inteligencia, parque vehicular y organización interna de la Fiscalía durante los próximos 90 días. ARCHIVO

El plan de 90 días contempla equipamiento, parque vehicular y la homologación del delito de ‘halconeo’ con estados vecinos

Durante los próximos 90 días la Fiscalía General del Estado de Coahuila (FGEC) experimentará una reestructuración integral que incluye una nueva Ley Orgánica, tras más de 12 años sin modificaciones a dicho marco legislativo, anunció el fiscal general Federico Fernández Montañez.

El titular de la procuración de justicia adelantó que este proceso impulsado junto con el Gobernador del Estado contempla la creación de nuevas divisiones en la policía, fortalecimiento de las áreas de inteligencia, modernización de equipamiento y parque vehicular.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/hermanos-armados-entran-a-secundaria-de-torreon-muere-maestra-GN23846707

“Viene la Ley Orgánica para la Fiscalía después de no tener una hace como 12 años; esta ley orgánica va a ser la mejor del país. Viene equipamiento, parque vehicular, nuevas divisiones de la policía y áreas de inteligencia”, afirmó el Fiscal.

Respecto a las reformas legales, Fernández Montañez respaldó la propuesta del Congreso para homologar el delito de facilitación delictiva, conocido como “halconeo”, con las legislaciones de estados colindantes como Nuevo León y Durango para reforzar el blindaje en las fronteras estatales.

“En Coahuila es un delito que se configura hasta por 8 años de prisión y tiene una pena bastante importante. Que las demás entidades pudieran replicarlo estaría ideal para blindarnos entre todos”, sostuvo sobre la urgencia de coordinar marcos jurídicos.

El Fiscal enfatizó que la reestructuración busca mantener a Coahuila en los primeros lugares de seguridad nacional, reiterando que la indicación del Ejecutivo estatal es no bajar la guardia y apretar el paso en las estrategias institucionales durante el cierre de año.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Leyes
Policía

Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Harakiri con licencia

Harakiri con licencia
Shaggy, Cocoa y Diana Rodríguez - Perrunos UAAAN

Perrunos UAAAN: El legado de Diana Rodríguez y su enseñanza de amor y bienestar por los animales
true

candidatura por Saltillo
Saltillo y sus historias de miedo: fantasmas, brujas y leyendas que también construyen la ciudad

Saltillo y sus historias de miedo: fantasmas, brujas y leyendas que también construyen la ciudad
El costo de vida en Coahuila supera por más de 8 mil pesos trimestrales al promedio nacional.

Destaca Coahuila en el top por mayor costo de vida
La saltillense subió a lo más alto del podio en la categoría Infantil femenil de menos de 50 kilogramos.

Saltillense Sofía Durán se corona en el Festival Mexicano de Taekwondo G10
Christa Pike, la mujer que llevaba casi tres décadas en el corredor de la muerte en Tennessee, Estados Unidos, sobrevivió este miércoles a las dos dosis de pentobarbital administradas durante su ejecución.

Christa Pike sobrevive a su ejecución en Tennessee, tras recibir dos inyecciones letales
La indignación por la presunta violación grupal a una estudiante de la Universidad de Cornell, en Nueva York, Estados Unidos, en 2024 crece tras conocerse que la víctima denunció desde el primer momento haber sido “coaccionada” y “violada”.

Caso Los 7 de Cornell: Reabren investigación por abuso sexual de fraternidad de universidad en EU