Alza en canasta básica pegará a familias en Ramos Arizpe

De acuerdo con el funcionario, alimentos esenciales ya registran aumentos y podrían encarecerse aún más, lo que impacta directamente en el gasto diario de las familias. “Estamos viendo los incrementos en los precios de la canasta básica y esto es derivado de la falta de apoyo al campo”, afirmó.

RAMOS ARIZPE, COAH.— El incremento en los precios de productos básicos como la tortilla en Ramos Arizpe , podría agravarse en los próximos meses debido a la falta de apoyos al campo y la disminución en la producción agrícola, advirtió el titular de Desarrollo Social, José Humberto Zertuche.

Explicó que la desaparición de programas como Procampo y subsidios al diésel agrícola ha dejado a los productores sin herramientas para sostener sus costos, lo que termina reflejándose en el precio final de los alimentos. “Sacan productos que yo les llamo de escritorio; no se van al campo a ver cómo se produce y qué es lo que hace falta”, criticó.

Uno de los casos más sensibles es el de la tortilla, cuyo precio actualmente oscila entre los 22 y 24 pesos por kilo y podría aumentar alrededor de un 10 por ciento. “Es un producto básico que en el día a día de las familias mexicanas no puede faltar”, puntualizó.

A este escenario se suma la salida de trabajadores del campo hacia la industria, donde encuentran ingresos más estables en municipios como Ramos Arizpe y Saltillo. “Esto causa que sea un ingreso seguro y que dejen las actividades principales orientadas a la producción”, explicó.

El funcionario advirtió que esta combinación —menos apoyos y menor mano de obra— debilita la producción local y podría agravar la situación alimentaria, especialmente ante un panorama de sequía previsto para este año. “En un país que no produce lo que se come, no es viable en cuanto a la producción alimentaria”, concluyó.