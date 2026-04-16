Alza en canasta básica pegará a familias en Ramos Arizpe

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Coahuila
/ 16 abril 2026
    Alza en canasta básica pegará a familias en Ramos Arizpe
    José Humberto Zertuche atribuyó el aumento en la canasta básica a la falta de apoyos al campo. CORTESÍA

Titular de Desarrollo Social atribuye aumentos a falta de apoyos al campo y a la salida de mano de obra hacia la industria

RAMOS ARIZPE, COAH.— El incremento en los precios de productos básicos como la tortilla en Ramos Arizpe, podría agravarse en los próximos meses debido a la falta de apoyos al campo y la disminución en la producción agrícola, advirtió el titular de Desarrollo Social, José Humberto Zertuche.

De acuerdo con el funcionario, alimentos esenciales ya registran aumentos y podrían encarecerse aún más, lo que impacta directamente en el gasto diario de las familias. “Estamos viendo los incrementos en los precios de la canasta básica y esto es derivado de la falta de apoyo al campo”, afirmó.

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Explicó que la desaparición de programas como Procampo y subsidios al diésel agrícola ha dejado a los productores sin herramientas para sostener sus costos, lo que termina reflejándose en el precio final de los alimentos. “Sacan productos que yo les llamo de escritorio; no se van al campo a ver cómo se produce y qué es lo que hace falta”, criticó.

Uno de los casos más sensibles es el de la tortilla, cuyo precio actualmente oscila entre los 22 y 24 pesos por kilo y podría aumentar alrededor de un 10 por ciento. “Es un producto básico que en el día a día de las familias mexicanas no puede faltar”, puntualizó.

A este escenario se suma la salida de trabajadores del campo hacia la industria, donde encuentran ingresos más estables en municipios como Ramos Arizpe y Saltillo. “Esto causa que sea un ingreso seguro y que dejen las actividades principales orientadas a la producción”, explicó.

El funcionario advirtió que esta combinación —menos apoyos y menor mano de obra— debilita la producción local y podría agravar la situación alimentaria, especialmente ante un panorama de sequía previsto para este año. “En un país que no produce lo que se come, no es viable en cuanto a la producción alimentaria”, concluyó.

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Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

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