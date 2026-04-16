Remueven techumbres de secundarias en Ramos Arizpe por riesgo estructural

Las intervenciones se llevaron a cabo durante el periodo vacacional en una secundaria ubicada en la colonia Villasol y en la Secundaria Fidel Velázquez, donde las estructuras presentaban deterioro visible.

RAMOS ARIZPE, COAH.— El retiro de techumbres en al menos dos secundarias de Ramos Arizpe se realizó tras detectarse riesgo de desprendimiento de materiales. Las estructuras no contaban con memorias de cálculo ni cumplían con especificaciones técnicas, informó el titular de Desarrollo Social, José Humberto Zertuche.

“Estaban en riesgo algunos desprendimientos de material”, señaló. Precisó que no existía un peligro inmediato de colapso total, pero sí condiciones que podían comprometer la seguridad de los estudiantes.

Explicó que varias de estas techumbres fueron construidas hace años por iniciativa de padres de familia, sin cumplir con los requisitos técnicos necesarios.

“Son estructuras con más de 10 años, incluso algunas tienen 5 años y no duraron porque no llevan una memoria de cálculo al momento de desarrollarlas”, dijo.

El funcionario advirtió que el municipio no tiene facultades para autorizar este tipo de obras, ya que deben apegarse a lineamientos del ICIFED, que exigen condiciones similares a las de zonas sísmicas para garantizar la resistencia de las construcciones.

Incluso ante solicitudes de padres para realizar obras por su cuenta, reiteró que no se pueden emitir permisos fuera de la normativa.

“Nos dicen: ‘ustedes dennos el permiso y nosotros lo hacemos’, pero no podemos, obviamente tiene que tener ciertas especificaciones técnicas”, afirmó.

Finalmente, informó que se mantendrán reuniones con autoridades del ICIFED y padres de familia para buscar alternativas que permitan reinstalar estructuras seguras en los planteles afectados.