Remueven techumbres de secundarias en Ramos Arizpe por riesgo estructural

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Coahuila
/ 16 abril 2026
    Remueven techumbres de secundarias en Ramos Arizpe por riesgo estructural
    El titular de Desarrollo Social explicó que las estructuras retiradas no cumplían con especificaciones técnicas. MANUEL RODRÍGUEZ

Estructuras en dos planteles presentaban deterioro; esperan autorización del ICIFED para atender ambos planteles

RAMOS ARIZPE, COAH.— El retiro de techumbres en al menos dos secundarias de Ramos Arizpe se realizó tras detectarse riesgo de desprendimiento de materiales. Las estructuras no contaban con memorias de cálculo ni cumplían con especificaciones técnicas, informó el titular de Desarrollo Social, José Humberto Zertuche.

Las intervenciones se llevaron a cabo durante el periodo vacacional en una secundaria ubicada en la colonia Villasol y en la Secundaria Fidel Velázquez, donde las estructuras presentaban deterioro visible.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/retiran-techumbres-en-escuelas-de-ramos-arizpe-por-riesgo-de-colapso-MB20038895

“Estaban en riesgo algunos desprendimientos de material”, señaló. Precisó que no existía un peligro inmediato de colapso total, pero sí condiciones que podían comprometer la seguridad de los estudiantes.

Explicó que varias de estas techumbres fueron construidas hace años por iniciativa de padres de familia, sin cumplir con los requisitos técnicos necesarios.

“Son estructuras con más de 10 años, incluso algunas tienen 5 años y no duraron porque no llevan una memoria de cálculo al momento de desarrollarlas”, dijo.

El funcionario advirtió que el municipio no tiene facultades para autorizar este tipo de obras, ya que deben apegarse a lineamientos del ICIFED, que exigen condiciones similares a las de zonas sísmicas para garantizar la resistencia de las construcciones.

Incluso ante solicitudes de padres para realizar obras por su cuenta, reiteró que no se pueden emitir permisos fuera de la normativa.

“Nos dicen: ‘ustedes dennos el permiso y nosotros lo hacemos’, pero no podemos, obviamente tiene que tener ciertas especificaciones técnicas”, afirmó.

Finalmente, informó que se mantendrán reuniones con autoridades del ICIFED y padres de familia para buscar alternativas que permitan reinstalar estructuras seguras en los planteles afectados.

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Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

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