Amplían a 80 mdp el fondo de préstamos para trabajadores y jubilados del Gobierno de Coahuila

    José Luis Moreno Aguirre, director del Instituto de Pensiones para los Trabajadores del Gobierno del Estado. FOTO: VANGUARDIA

El Instituto de Pensiones para los Trabajadores del Gobierno del Estado ‘engordó’ este año la bolsa de financiamiento para créditos personales

Una bolsa superior a los 80 millones de pesos será destinada durante el presente año para el otorgamiento de préstamos a trabajadores en activo, pensionados y jubilados del Gobierno de Coahuila, informó el director del Instituto de Pensiones para los Trabajadores del Gobierno del Estado, José Luis Moreno Aguirre.

El funcionario detalló que este monto representa un incremento respecto al ejercicio anterior, cuando se canalizaron 72 millones de pesos para créditos personales, mismos que fueron entregados a los derechohabientes que realizaron su solicitud conforme a la normatividad vigente.

REFORMAS FORTALECEN EL ESQUEMA DE PRÉSTAMOS

Moreno Aguirre destacó que este crecimiento en la bolsa de financiamiento ha sido posible gracias a las modificaciones recientes a la Ley, las cuales han permitido alcanzar una recuperación del 100 por ciento de los recursos prestados.

Subrayó que, además de fortalecer la sostenibilidad financiera del Instituto, estos cambios han hecho más ágil y accesible el proceso de otorgamiento de créditos, beneficiando directamente a los trabajadores y a quienes ya se encuentran en etapa de retiro.

El actual director asumió la titularidad del Instituto de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado en 2016, desde donde ha impulsado acciones orientadas a garantizar la viabilidad del sistema y a mejorar los servicios que se brindan a los afiliados.

José Luis Moreno Aguirre cuenta con una amplia trayectoria en la administración pública estatal. Entre sus cargos más recientes se encuentra su desempeño como Secretario de Turismo de Coahuila, de 2008 a 2010; diputado local en la LVII Legislatura del Congreso del Estado, de 2006 a 2008, así como Secretario Ejecutivo del Voluntariado de Coahuila, de 2003 a 2005.

En el ámbito partidista, ha ocupado diversas responsabilidades dentro del Partido Revolucionario Institucional (PRI), como Consejero Nacional, Estatal y Municipal, además de fungir como Presidente del Comité Municipal del PRI en Saltillo.

