Tras reajuste en GM Ramos Arizpe, apuestan a diversificar en industria de chips

Tras el anuncio del despido de mil 900 trabajadores de la planta General Motors en Ramos Arizpe, el Gobierno de Coahuila informó que intensificará la estrategia de diversificación industrial para la Región Sureste.

Luis Eduardo Olivares Martínez, secretario de Economía del Estado, expuso que el objetivo principal es atraer empresas relacionadas con la Tecnología 4.0 y la industria de los semiconductores para fortalecer la competitividad local.

Para ello, el funcionario detalló que se encuentran en el proceso de firma de un acuerdo con una universidad de Estados Unidos que permita consolidar estos nuevos rubros y ampliar la oferta de empleo calificado en la entidad.

“Buscamos diversidad de industrias en el Estado que no nos hagan tener la vulnerabilidad que tenemos con la industria automotriz, principalmente en la Región Sureste. Es buscar diversidad de industrias y esperemos que con eso, ya también cuando el ciclo de lo automotriz tome un nivel más tranquilo y más uniforme, estemos en una mejor condición”, señaló Olivares Martínez.

AJUSTE GLOBAL POR AUTOS ELÉCTRICOS

Respecto al panorama macroeconómico que derivó en el recorte masivo de la plantilla laboral, el titular de la dependencia explicó que se trata de un reacomodo global en los mercados de la industria automotriz que afecta a diversas regiones del mundo.

Olivares Martínez, quien realizó una visita a Detroit para reunirse con directivos de la marca, afirmó que la baja demanda de vehículos eléctricos en el mercado de Estados Unidos es el factor determinante en la decisión de la empresa.

“Gran parte de ese turno operaba en la producción de vehículos eléctricos o híbridos, y el mercado de estos vehículos ha estado a la baja, no se están consumiendo en el mercado de Estados Unidos. Ese es el motivo original por el que se está dando esta situación”, comentó el secretario.

Asimismo, el funcionario descartó que la producción que se pierde en la entidad sea trasladada a otro país o que responda a una estrategia directa de la nueva administración estadounidense por llevarse las operaciones.

El secretario destacó que el retiro de los subsidios otorgados por el gobierno de Estados Unidos para la adquisición de autos eléctricos ha frenado el éxito comercial que las marcas de autos esperaban para este segmento en el corto plazo.

“No se están llevando esa producción a ningún lado como mucha gente nos preguntaba o especulaba. Simplemente la misma administración de Estados Unidos, al ya no dar el subsidio que daba por acá para que la gente comprara autos eléctricos, hace que esas producciones no estén teniendo el éxito comercial que se esperaba”, afirmó.

A pesar del ajuste laboral, Olivares Martínez señaló que las nuevas inversiones anunciadas por General Motors para México estarán orientadas a la producción de vehículos de combustión interna, de las cuales una parte importante se destinará a la planta de Ramos Arizpe.

PREPARAN FERIA DEL EMPLEO

En cuanto a las acciones inmediatas para atender a los trabajadores afectados, el Gobierno de Coahuila, en coordinación con la Secretaría del Trabajo, prepara una jornada de vinculación laboral para los próximos días.

Se detalló que se cuenta actualmente con una bolsa de aproximadamente mil 200 vacantes disponibles en diversas empresas instaladas en la Región Sureste para intentar reacomodar a la mayor parte de los exempleados de la armadora.

“Nosotros como Estado, y ahí en colaboración también con la Secretaria del Trabajo, con Nazira Zogbi, se está haciendo una feria del empleo donde tiene mil 200 vacantes de otras empresas que están ahí en la región sureste, que intentaremos reacomodar a toda la gente”, expuso el funcionario.

El titular de Economía agregó que la dinámica laboral en la zona ha mostrado cambios, pues los índices de rotación de personal y renuncias voluntarias han disminuido debido a que los trabajadores buscan conservar su estabilidad en los puestos actuales.

“La misma gente se está dando cuenta de estas situaciones y las mismas empresas nos comentan que los índices de rotación y de renuncias voluntarias ya se han reducido mucho, la gente está cuidando más sus empleos. Esperamos que este ciclo tenga un periodo corto”, señaló.

BUSCARÁN CAPTAR PROVEEDORAS

Finalmente, el secretario estimó que el año 2026 representará una oportunidad de crecimiento para Coahuila debido a la próxima revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y las nuevas reglas de contenido regional.

Indicó que estas normativas obligarán a que más proveedores internacionales se instalen en territorio nacional para abastecer los procesos productivos, lo que generará una nueva ola de inversiones extranjeras en el norte del país.

“Confío en que van a seguir llegando empresas a México. De esas empresas que llegan, nosotros en Coahuila vamos por un buen pedazo de esas y que siga habiendo inversiones y empleos a pesar de las turbulencias que hemos estado viviendo”, concluyó Olivares Martínez.