Amplían periodo de inscripción para Cabildo Juvenil 2026 en Ramos Arizpe

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Coahuila
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    Amplían periodo de inscripción para Cabildo Juvenil 2026 en Ramos Arizpe
    El proceso garantiza paridad de género entre las y los seleccionados. CORTESÍA

Extensión del registro permitirá mayor inclusión de adolescentes con propuestas sobre comunidad, entorno social y desarrollo local

RAMOS ARIZPE, COAH.- El Gobierno Municipal de Ramos Arizpe anunció la ampliación del periodo de inscripción para conformar el Cabildo Juvenil 2026, una iniciativa que busca abrir más espacios de participación para las y los jóvenes del municipio.

Tras concluir la primera etapa, las autoridades decidieron extender la recepción de propuestas con el fin de que más adolescentes, tanto de zonas urbanas como rurales, tengan la oportunidad de integrarse a este ejercicio inédito en la ciudad y aportar ideas para mejorar su entorno.

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La convocatoria está dirigida a jóvenes de entre 15 y 18 años, quienes deberán presentar un video y un ensayo sobre temas como salud mental, adicciones, inclusión, derechos humanos, medio ambiente, educación, ciencia y tecnología, entre otros.

Las propuestas deberán ser originales y serán evaluadas por un comité especializado, que considerará aspectos como claridad, creatividad, solidez de argumentos y viabilidad de las ideas planteadas.

El proceso contempla la selección de 22 participantes, asegurando paridad de género y representación de distintas zonas del municipio. Posteriormente, las y los seleccionados presentarán sus iniciativas en un ejercicio democrático donde se elegirá, mediante voto libre y secreto, a quien asumirá la Presidencia Municipal Juvenil.

La nueva fecha límite de registro será anunciada próximamente a través de los canales oficiales del Gobierno Municipal.

La sesión del Cabildo Juvenil 2026 se realizará el próximo 22 de mayo en el Auditorio “Manuel H. Gil Vara”, consolidándose como una plataforma para impulsar el liderazgo, fortalecer la participación ciudadana y promover el desarrollo integral de la juventud ramosarizpense.

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