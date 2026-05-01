Estudiantes coahuilenses compiten en Olimpiada Nacional de Matemáticas en Guadalajara

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/
    Estudiantes coahuilenses compiten en Olimpiada Nacional de Matemáticas en Guadalajara
    Integrantes de la delegación coahuilense muestran medallas y logros obtenidos en competencias nacionales e internacionales, previo a su participación en la Olimpiada de Matemáticas. ESPECIAL

Delegación estatal reúne a 24 alumnos de primaria a bachillerato que participarán en la competencia nacional

La XXVI Olimpiada Nacional de Matemáticas para alumnos de primaria, secundaria y bachillerato (ONMAPSB), organizada por la Asociación Nacional de Profesores de Matemáticas, inició este 1 de mayo en Guadalajara, con la participación de 24 estudiantes de Coahuila.

La competencia se lleva a cabo en la Universidad Panamericana. Ahí se reúnen participantes de todo el país para resolver problemas que pondrán a prueba su razonamiento, disciplina y preparación. La delegación estatal está conformada por dos alumnos por grado, desde primero de primaria hasta sexto semestre de bachillerato.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/coahuilenses-tendran-siete-opciones-en-la-boleta-para-elegir-diputado-OG20409171

El equipo incluye estudiantes que han destacado en competencias nacionales e internacionales, donde han obtenido medallas y han representado a Coahuila y a México.

PERFIL DESTACADO EN LA DELEGACIÓN

Desde Torreón participa Luis Fabián Batres Burciaga, de 14 años, quien comenzó en competencias desde tercero de primaria. Ha obtenido menciones honoríficas y medallas en certámenes nacionales, además de un bronce internacional en Singapur.

Entre sus intereses, destacó la música. Toca batería y bajo, y actualmente forma parte de una banda con amigos. El estudiante señaló que una de sus motivaciones es la oportunidad de viajar y conocer otros lugares a través de las matemáticas.

$!Luis Fabián, de Torreón, acumula medallas nacionales e internacionales que respaldan su participación en la Olimpiada Nacional de Matemáticas.
Luis Fabián, de Torreón, acumula medallas nacionales e internacionales que respaldan su participación en la Olimpiada Nacional de Matemáticas. CORTESÍA

“Lo que me gusta de las matemáticas es que puedo pasar tiempo con mis compañeros, viajar y también puedo enfocarme en mi trabajo personal”, señaló Fabián.

En el camino ha sido acompañado por sus padres, Luis Batres y Dolores Burciaga, quienes señalaron estar orgullosos de su hijo.

“La mayoría de los resultados son producto de su propio trabajo; a nosotros nos corresponde impulsarlo”, señalaron.

TALENTO QUE TRASCIENDE LAS AULAS

También forma parte de la delegación Niza Daniela Sierra Jasso, de 14 años, quien ha participado en múltiples competencias y ha sido seleccionada nacional. Ha competido en países como Singapur y Perú, y se prepara para representar a Coahuila en la Olimpiada Mexicana de Matemáticas Femenil.

Además de su desempeño en matemáticas, Niza Daniela combina esta disciplina con el deporte. Es atleta de alto rendimiento en taekwondo, donde ha sido seleccionada estatal y ha obtenido medallas a nivel nacional.

$!Niza Daniela combina logros en matemáticas y taekwondo, con múltiples medallas que respaldan su participación en la Olimpiada Nacional.
Niza Daniela combina logros en matemáticas y taekwondo, con múltiples medallas que respaldan su participación en la Olimpiada Nacional. CORTESÍA

Su padre, José Ángel Sierra, señaló que el proceso ha sido una experiencia importante también para la familia. Les ha permitido integrarse y acompañarla en la mayoría de sus actividades. Explicó que incluso para él ha representado una motivación personal mantenerse al nivel de las exigencias que implica su desarrollo. Añadió que se trata de un trabajo en conjunto, aunque reconoció que el mérito principal corresponde a ella.

“Las competencias me han dejado cosas muy bonitas, recuerdos, amigos”, expresó Niza Daniela.

INTERESES QUE IMPULSAN SU FORMACIÓN

Otro de los participantes de Torreón es Aarón de la Garza Nava, también de 14 años, quien en esta ocasión acude en representación de la delegación Laguna. Inició en este ámbito en quinto de primaria. En su primera participación nacional obtuvo medalla de bronce y ahora regresa con mayor experiencia.

$!Aarón suma experiencia en competencias nacionales y regresa a la Olimpiada con nuevos logros en matemáticas y otras áreas como robótica y música.
Aarón suma experiencia en competencias nacionales y regresa a la Olimpiada con nuevos logros en matemáticas y otras áreas como robótica y música. CORTESÍA

Además de las matemáticas, combina su formación con el gusto por los bloques tipo Lego, la robótica y la programación. También estudia música y participa en una orquesta infantil municipal, donde toca el contrabajo y el piano.

REPRESENTACIÓN DE TODO EL ESTADO

Por parte de Saltillo, participa Gilberto Ledezma, de 13 años, quien recientemente obtuvo una medalla de oro y mención honorífica en la prueba individual en el Torneo Internacional de Jóvenes Matemáticos en Lima, Perú. El estudiante ha destacado desde 2022 en competencias nacionales e internacionales, consolidándose como uno de los perfiles sobresalientes en su categoría.

$!Gilberto Ledezma, de Saltillo, posa con la bandera de México tras destacar en competencias internacionales, previo a su participación en la Olimpiada Nacional de Matemáticas
Gilberto Ledezma, de Saltillo, posa con la bandera de México tras destacar en competencias internacionales, previo a su participación en la Olimpiada Nacional de Matemáticas CORTESÍA

La Olimpiada Nacional de Matemáticas se desarrollará del 1 al 4 de mayo. Durante ese periodo, los estudiantes resolverán distintas pruebas en busca de representar a su estado.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Competencias
Educación
Olimpiada De Matemáticas

Localizaciones


Coahuila

Katya González

Katya González

Reportera apasionada, crítica y multifacética, egresada de la Universidad Interamericana para el Desarrollo, con experiencia en cobertura política y legislativa, dando seguimiento puntual a reformas y creación de nuevas leyes en el Congreso de Coahuila.

Además cubre temas de educación, con enfoque especial en las comunidades escolares y sus problemas, investigación generada por universidades, vigilancia de instituciones educativas que operan sin registro de validez oficial en el estado, y sucesos y estadísticas relacionadas con acoso escolar y la defensa de derechos de niñas, niños y mujeres.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
México es Venezuela

México es Venezuela
NosotrAs: El trabajo también necesita cuidados

NosotrAs: El trabajo también necesita cuidados
true

POLITICÓN: Caso Rubén Rocha: Tiene la Fiscalía de EU más pruebas de las que el morenismo imagina
La mayoría de la Cámara de Representantes reaccionó a la acusación contra Rocha Moya, señalando que esto apenas comienza.

Crece presión desde Washington: narcoacusación contra México ‘es sólo el principio’
En Coahuila, más de 57 mil trabajadores reportaron al cierre de 2025 estar en búsqueda de un segundo empleo para reforzar sus ingresos.

Sube número de trabajadores que busca un segundo empleo en Coahuila
¿Qué hacer en Saltillo? Carín León y Coque Muñiz en concierto, ópera Il Tabarro y arte sobre la niñez

¿Qué hacer en Saltillo? Carín León y Coque Muñiz en concierto, ópera Il Tabarro y arte sobre la niñez
Algodoneros de Unión Laguna vino de atrás en el Estadio Francisco I. Madero y remontó para vencer 10-9 a Saraperos de Saltillo.

LMB: Algodoneros vence 10-9 a Saraperos y amarra la serie en Saltillo
El jengibre poco a poco se ha ido consolidando como uno de los remedios naturales más efectivos.

Jengibre: el aliado para transformar tu digestión