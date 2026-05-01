Estudiantes coahuilenses compiten en Olimpiada Nacional de Matemáticas en Guadalajara

La XXVI Olimpiada Nacional de Matemáticas para alumnos de primaria, secundaria y bachillerato (ONMAPSB), organizada por la Asociación Nacional de Profesores de Matemáticas, inició este 1 de mayo en Guadalajara, con la participación de 24 estudiantes de Coahuila. La competencia se lleva a cabo en la Universidad Panamericana. Ahí se reúnen participantes de todo el país para resolver problemas que pondrán a prueba su razonamiento, disciplina y preparación. La delegación estatal está conformada por dos alumnos por grado, desde primero de primaria hasta sexto semestre de bachillerato.

El equipo incluye estudiantes que han destacado en competencias nacionales e internacionales, donde han obtenido medallas y han representado a Coahuila y a México. PERFIL DESTACADO EN LA DELEGACIÓN Desde Torreón participa Luis Fabián Batres Burciaga, de 14 años, quien comenzó en competencias desde tercero de primaria. Ha obtenido menciones honoríficas y medallas en certámenes nacionales, además de un bronce internacional en Singapur. Entre sus intereses, destacó la música. Toca batería y bajo, y actualmente forma parte de una banda con amigos. El estudiante señaló que una de sus motivaciones es la oportunidad de viajar y conocer otros lugares a través de las matemáticas.

“Lo que me gusta de las matemáticas es que puedo pasar tiempo con mis compañeros, viajar y también puedo enfocarme en mi trabajo personal”, señaló Fabián. En el camino ha sido acompañado por sus padres, Luis Batres y Dolores Burciaga, quienes señalaron estar orgullosos de su hijo. “La mayoría de los resultados son producto de su propio trabajo; a nosotros nos corresponde impulsarlo”, señalaron. TALENTO QUE TRASCIENDE LAS AULAS También forma parte de la delegación Niza Daniela Sierra Jasso, de 14 años, quien ha participado en múltiples competencias y ha sido seleccionada nacional. Ha competido en países como Singapur y Perú, y se prepara para representar a Coahuila en la Olimpiada Mexicana de Matemáticas Femenil. Además de su desempeño en matemáticas, Niza Daniela combina esta disciplina con el deporte. Es atleta de alto rendimiento en taekwondo, donde ha sido seleccionada estatal y ha obtenido medallas a nivel nacional.

Su padre, José Ángel Sierra, señaló que el proceso ha sido una experiencia importante también para la familia. Les ha permitido integrarse y acompañarla en la mayoría de sus actividades. Explicó que incluso para él ha representado una motivación personal mantenerse al nivel de las exigencias que implica su desarrollo. Añadió que se trata de un trabajo en conjunto, aunque reconoció que el mérito principal corresponde a ella. “Las competencias me han dejado cosas muy bonitas, recuerdos, amigos”, expresó Niza Daniela. INTERESES QUE IMPULSAN SU FORMACIÓN Otro de los participantes de Torreón es Aarón de la Garza Nava, también de 14 años, quien en esta ocasión acude en representación de la delegación Laguna. Inició en este ámbito en quinto de primaria. En su primera participación nacional obtuvo medalla de bronce y ahora regresa con mayor experiencia.

Además de las matemáticas, combina su formación con el gusto por los bloques tipo Lego, la robótica y la programación. También estudia música y participa en una orquesta infantil municipal, donde toca el contrabajo y el piano. REPRESENTACIÓN DE TODO EL ESTADO Por parte de Saltillo, participa Gilberto Ledezma, de 13 años, quien recientemente obtuvo una medalla de oro y mención honorífica en la prueba individual en el Torneo Internacional de Jóvenes Matemáticos en Lima, Perú. El estudiante ha destacado desde 2022 en competencias nacionales e internacionales, consolidándose como uno de los perfiles sobresalientes en su categoría.

La Olimpiada Nacional de Matemáticas se desarrollará del 1 al 4 de mayo. Durante ese periodo, los estudiantes resolverán distintas pruebas en busca de representar a su estado.

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