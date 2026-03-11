Analiza Ramos Arizpe convertir la Presa Palo Blanco en espacio recreativo

Ante la proximidad de la temporada de calor, el alcalde de Ramos Arizpe, Tomás Gutiérrez Merino, informó que ya se trabaja en una estrategia para garantizar el abastecimiento de agua. El edil señaló que, en coordinación con el Gobierno del Estado, se han marcado puntos estratégicos para la extracción del recurso.

“Marcamos varios pozos, seis pozos vamos a empezar a hacer. Yo creo que una exploración en estos próximos días para poder ver si tenemos agua e incrementar en lo que no hemos hecho”, afirmó el mandatario municipal sobre las acciones inmediatas.

Gutiérrez Merino destacó que durante el año pasado se lograron incorporar tres pozos positivos y la meta es sumar otros tres a la red actual. Asimismo, subrayó que el control de fugas ha sido una pieza clave para estabilizar el sistema de distribución en el municipio.

En el ámbito recreativo, el alcalde reveló planes para transformar la Presa Palo Blanco en un punto de interés turístico. Tras evitar su destrucción mediante un amparo, el municipio busca ahora adecuar el espacio para el disfrute de las familias ramosarizpenses.

“Queremos hacer un muellecito, algunas palapas, basureros para que la gente vaya a divertirse. Gracias a Dios, con un amparo que se hizo, se logró dejar la presa y ahora vamos a ver si la podemos hacer turística”, detalló Gutiérrez.

Para la temporada de Semana Santa, se espera una afluencia de aproximadamente cinco mil visitantes en el embalse. El edil aseguró que ya se prepara un operativo de seguridad que incluye a la Policía Municipal, el Ejército y la Guardia Nacional para garantizar saldo blanco.

En cuanto a la administración interna, el alcalde mencionó que el municipio mantiene finanzas sanas y transparencia total. “Es tan importante el entregar una obra como el solventarla, para poder no tener problemas en un futuro, porque ahorita estamos y mañana no sabemos quién esté”, comentó.

Finalmente, en el tema de transporte, anunció que se han iniciado pláticas para modernizar las unidades de las rutas locales. Gutiérrez advirtió que las concesiones de quienes no cumplan con el servicio adecuado serán canceladas, estableciendo finales de mes como plazo para las mejoras.