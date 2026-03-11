Saltillo invertirá 140 millones de pesos en pavimentación y bacheo durante 2026

El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, anunció este miércoles una inversión superior a los 140 millones de pesos destinados a la infraestructura vial de la ciudad durante el 2026. Este recurso se dividirá entre pavimentación nueva, recarpeteo y programas intensivos de bacheo en todos los sectores del municipio.

“En este año, de lo que ahorita mencionó el gobernador en tema de obras sociales, vamos a invertir en puro pavimento más de 50 millones de pesos”, detalló el edil. Esta inversión busca optimizar la conectividad en corredores industriales estratégicos por donde transitan diariamente decenas de unidades de transporte de carga y personal.

Díaz González explicó que actualmente operan 18 brigadas de rehabilitación de calles y tres máquinas de pavimentación conocidas como “minidragones”. “Estamos hablando de alrededor de 140 millones de pesos que va a haber entre pavimentación, recarpeteo y rehabilitación de calles en este 2026”, subrayó el alcalde sobre el alcance del proyecto.

En cuanto a la movilidad, el mandatario local informó que se realizarán pruebas con maquinaria especializada en el bulevar Vito Alessio Robles. “Vamos a utilizar una máquina que nos van a prestar, que la vamos a calar a ver cómo sale, jala en el Vito Alessio Robles”, comentó, señalando que de funcionar se integraría permanentemente.

Respecto a los servicios básicos, el alcalde aseguró mantener reuniones constantes con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para prevenir falta de agua. Esto surge tras los problemas de suministro eléctrico del año pasado que afectaron el bombeo del líquido hacia diversas colonias de la ciudad.

“Hemos estado muy al pendiente y con mucha comunicación para que, ante cualquier incidente, nos puedan ayudar a resolverlo lo más pronto posible”, afirmó Díaz. La coordinación incluye tanto al superintendente local como a personal regional del noreste del país para garantizar una respuesta inmediata ante apagones.

Finalmente, el alcalde destacó las acciones sociales como la “Feria de la Mujer” y el programa “Amor en Movimiento” en el sur de la ciudad. Estos programas han brindado servicios gratuitos de salud, exámenes de la vista, anteojos, aparatos auditivos y consultas dentales a miles de saltillenses en situación vulnerable.