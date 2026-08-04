Analizan retirar arco de Mirasierra para mejorar la movilidad en Saltillo

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/
    Analizan retirar arco de Mirasierra para mejorar la movilidad en Saltillo
    Evalúan opciones para mejorar la vialidad en el sector sin afectar el sentir de los vecinos ARCHIVO

El proyecto contempla una inversión superior a 7 millones de pesos y busca mejorar la circulación en uno de los principales cruceros del sector

El Gobierno Municipal de Saltillo analiza el proyecto de remodelación de la entrada a la colonia Mirasierra, donde se contempla la remoción del emblemático arco para agilizar la circulación vial, aunque hasta el momento no se ha tomado una decisión definitiva al respecto.

Antonio Nerio, director de Obras Públicas de Saltillo, explicó que el Instituto Municipal de Planeación (Implan) y otras áreas del Ayuntamiento se encuentran dialogando con vecinos de la zona para definir la viabilidad de modificar dicho acceso y su infraestructura.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/placer-sin-tabues-preparan-jornada-en-saltillo-con-charlas-talleres-mercadita-y-mas-KE22629452

“El Implan y otras áreas del municipio están platicando con algunas asociaciones o grupos de vecinos de la zona de Mirasierra para ver la viabilidad de modificar ese arco y esa entrada”, comentó el funcionario municipal.

De acuerdo con Nerio, los estudios técnicos señalan la necesidad de liberar ese punto para incorporar carriles adicionales, considerando alternativas para preservar la identidad del sector, tales como la reubicación de un mural o la edificación de una estructura de mayor tamaño.

“Nosotros tenemos el proyecto contemplando quitar el arco, ya tenemos el presupuesto y lo que arrojó el estudio, tanto del Implan como el que nosotros hicimos, es que se requiere quitar ese arco”, precisó.

El proyecto integral para las cuatro intersecciones del crucero contempla una inversión superior a los 7 millones de pesos, la cual podría ejecutarse por etapas a fin de optimizar el tránsito proveniente del poniente y de Fundadores.

Respecto al sentir de la comunidad, el titular de Obras Públicas enfatizó que la instrucción del alcalde es buscar el consenso con la ciudadanía antes de iniciar intervenciones en la estructura actual.

“No queremos nosotros hacer algo que vaya a molestar a los vecinos, que diariamente circulan por ahí y sienten un mayor sentido de pertenencia o un aprecio especial por la historia de ese arco”, expresó.

Finalmente, Nerio señaló que mientras se llega a un acuerdo sobre el futuro del arco, la dependencia continuará avanzando en otros frentes y coordinándose con Tránsito y Vialidad para evitar afectaciones mayores al tráfico cuando comiencen las obras.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


obras públicas

Localizaciones


Coahuila
Saltillo

Organizaciones


ayuntamiento de saltillo

Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Ley censura

Ley censura
true

Saltillo: Para una visita placentera al centro de la ciudad
true

POLITICÓN: Caso Ruffo se caerá en Coahuila, adelantan abogados; no hay pruebas de delincuencia organizada
La Ferretería Sieber representa uno de los negocios con mayor arraigo histórico en Saltillo, al mantenerse activa desde 1857.

Ferretería Sieber, un negocio forjado durante 170 años en el corazón de Saltillo
Unidades impactaron de frente contra una camioneta Ford roja con placas de Texas.

Coahuila: deja seis heridos tras aparatoso accidente en tramo Allende–Nava
La mexicana recorrió 156.5 kilómetros y cruzó la meta con un tiempo de 4 horas, 26 minutos y 18 segundos.

Tour de Francia Femenil 2026: Romina Hinojosa mejora su rendimiento en la etapa 3
Migrantes intentan cruzar de Marruecos al territorio español de Ceuta, el viernes 31 de julio de 2026.

Rumores en redes sociales impulsaron miles de migrantes a emprender una carrera frenética hacia Ceuta

El cohete Starship de SpaceX despega desde Starbase, Texas, el 24 de julio del 2026.

Inversionistas podrán interrogar a Elon Musk sobre precios de acciones