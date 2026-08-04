Analizan retirar arco de Mirasierra para mejorar la movilidad en Saltillo

Antonio Nerio, director de Obras Públicas de Saltillo, explicó que el Instituto Municipal de Planeación (Implan) y otras áreas del Ayuntamiento se encuentran dialogando con vecinos de la zona para definir la viabilidad de modificar dicho acceso y su infraestructura.

El Gobierno Municipal de Saltillo analiza el proyecto de remodelación de la entrada a la colonia Mirasierra, donde se contempla la remoción del emblemático arco para agilizar la circulación vial, aunque hasta el momento no se ha tomado una decisión definitiva al respecto.

“El Implan y otras áreas del municipio están platicando con algunas asociaciones o grupos de vecinos de la zona de Mirasierra para ver la viabilidad de modificar ese arco y esa entrada”, comentó el funcionario municipal.

De acuerdo con Nerio, los estudios técnicos señalan la necesidad de liberar ese punto para incorporar carriles adicionales, considerando alternativas para preservar la identidad del sector, tales como la reubicación de un mural o la edificación de una estructura de mayor tamaño.

“Nosotros tenemos el proyecto contemplando quitar el arco, ya tenemos el presupuesto y lo que arrojó el estudio, tanto del Implan como el que nosotros hicimos, es que se requiere quitar ese arco”, precisó.

El proyecto integral para las cuatro intersecciones del crucero contempla una inversión superior a los 7 millones de pesos, la cual podría ejecutarse por etapas a fin de optimizar el tránsito proveniente del poniente y de Fundadores.

Respecto al sentir de la comunidad, el titular de Obras Públicas enfatizó que la instrucción del alcalde es buscar el consenso con la ciudadanía antes de iniciar intervenciones en la estructura actual.

“No queremos nosotros hacer algo que vaya a molestar a los vecinos, que diariamente circulan por ahí y sienten un mayor sentido de pertenencia o un aprecio especial por la historia de ese arco”, expresó.

Finalmente, Nerio señaló que mientras se llega a un acuerdo sobre el futuro del arco, la dependencia continuará avanzando en otros frentes y coordinándose con Tránsito y Vialidad para evitar afectaciones mayores al tráfico cuando comiencen las obras.