Placer sin tabúes: preparan jornada en Saltillo con charlas, talleres, mercadita y más

Con el objetivo de promover una conversación abierta sobre el placer, el autoconocimiento y la salud sexual, este sábado se llevará a cabo en Saltillo una jornada de actividades con motivo del Día del Orgasmo Femenino, que incluirá talleres especializados, una mercadita de emprendimientos y música en vivo. Bajo el lema “El placer no solo se siente, también se aprende”, la iniciativa busca acercar a mujeres y personas interesadas a espacios de reflexión y aprendizaje sobre la sexualidad desde una perspectiva de derechos, bienestar emocional y educación sexual.

Las actividades iniciarán a las 3:20 de la tarde con el taller “El vínculo con nuestra vulva: una mirada psicológica de nuestro placer”, impartido por Ana Laura Rodríguez, integrante de Red Iversa, quien abordará la relación entre la historia personal, los estigmas sociales y la construcción del placer femenino desde la psicología.

Más tarde, a las 4:40 de la tarde, la educadora sexual Mónica Vélez, de Pleasure Saltillo, ofrecerá el taller para mayores de 18 años “Descubriendo el placer: Taller de masturbación femenina”, enfocado en el reconocimiento del propio cuerpo y el autoconocimiento como herramientas para vivir una sexualidad saludable. De manera simultánea, Rami K, de RAR, encabezará la charla “Qiúbole con los fetiches”, un espacio destinado a resolver dudas sobre las distintas expresiones del deseo, abordando el tema desde la seguridad, el consentimiento y la eliminación de prejuicios. La programación concluirá a las 5:50 de la tarde con “Gozar es nuestro: Reivindicando el orgasmo”, conferencia impartida por Teresa Meza, de Aborto Libre Saltillo, donde se reflexionará sobre el placer femenino como un derecho vinculado a la autonomía corporal y la libertad sexual. Este evento es organizado en colaboración con la Red Arcoíris en Resistencia (PAR) para reflexionar, reapropiarnos de nuestro cuerpo y celebrar la sexualidad con plenitud y autonomía. El encuentro se desarrollará de 3:00 a 8:00 de la noche en Coballto Coffee & People, con entrada libre. Además de los talleres, el público podrá recorrer una mercadita de emprendimientos y disfrutar de un DJ set. Los organizadores recomiendan llegar al menos 10 minutos antes del inicio de cada actividad para facilitar el acceso.

ORIGEN DEL DÍA DEL ORGASMO El Día Internacional del Orgasmo Femenino surgió a principios de los años 2000 en Esperantina, un pequeño municipio del estado de Piauí, Brasil. La iniciativa fue promovida por el concejal José Arimateia Dantas Lacerda tras conocer un estudio universitario que revelaba que cerca del 28% de las mujeres de su región nunca habían experimentado un orgasmo. Ante estos datos, el funcionario argumentó que la insatisfacción sexual y la disparidad de placer constituían un problema de salud pública y bienestar social, por lo que propuso crear un día oficial para incentivar la educación sexual y abrir el debate sin tabúes en la comunidad. Aunque en sus inicios la fecha se impulsó a nivel local en mayo, la conmemoración se terminó fijando internacionalmente cada 8 de agosto y se extendió con rapidez por América Latina y otras regiones del mundo. Hoy en día, la jornada se utiliza como un espacio de concientización política y social para visibilizar la “brecha orgásmica”, combatir prejuicios históricos sobre la sexualidad de las mujeres y reivindicar el derecho al placer pleno, la autonomía corporal y el autoconocimiento.

Temas

Psicología Sexualidad

Localizaciones

Coahuila Saltillo

