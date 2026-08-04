Placer sin tabúes: preparan jornada en Saltillo con charlas, talleres, mercadita y más

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/
    Placer sin tabúes: preparan jornada en Saltillo con charlas, talleres, mercadita y más
    Teresa Meza es una de las participantes en la jornada con una ponencia enfocada en la reivindicación del orgasmo femenino desde una perspectiva de derechos, autonomía y bienestar. REDES SOCIALES

La jornada con motivo del Día del Orgasmo reunirá talleres y actividades de educación sexual para promover el autoconocimiento, el placer y el ejercicio de una sexualidad informada y libre de estigmas

Con el objetivo de promover una conversación abierta sobre el placer, el autoconocimiento y la salud sexual, este sábado se llevará a cabo en Saltillo una jornada de actividades con motivo del Día del Orgasmo Femenino, que incluirá talleres especializados, una mercadita de emprendimientos y música en vivo.

Bajo el lema “El placer no solo se siente, también se aprende”, la iniciativa busca acercar a mujeres y personas interesadas a espacios de reflexión y aprendizaje sobre la sexualidad desde una perspectiva de derechos, bienestar emocional y educación sexual.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/mas-que-una-sex-shop-en-saltillo-pleasure-es-un-refugio-para-el-aprendizaje-y-la-aceptacion-sexual-PD11308689

Las actividades iniciarán a las 3:20 de la tarde con el taller “El vínculo con nuestra vulva: una mirada psicológica de nuestro placer”, impartido por Ana Laura Rodríguez, integrante de Red Iversa, quien abordará la relación entre la historia personal, los estigmas sociales y la construcción del placer femenino desde la psicología.

Más tarde, a las 4:40 de la tarde, la educadora sexual Mónica Vélez, de Pleasure Saltillo, ofrecerá el taller para mayores de 18 años “Descubriendo el placer: Taller de masturbación femenina”, enfocado en el reconocimiento del propio cuerpo y el autoconocimiento como herramientas para vivir una sexualidad saludable.

De manera simultánea, Rami K, de RAR, encabezará la charla “Qiúbole con los fetiches”, un espacio destinado a resolver dudas sobre las distintas expresiones del deseo, abordando el tema desde la seguridad, el consentimiento y la eliminación de prejuicios.

La programación concluirá a las 5:50 de la tarde con “Gozar es nuestro: Reivindicando el orgasmo”, conferencia impartida por Teresa Meza, de Aborto Libre Saltillo, donde se reflexionará sobre el placer femenino como un derecho vinculado a la autonomía corporal y la libertad sexual.

Este evento es organizado en colaboración con la Red Arcoíris en Resistencia (PAR) para reflexionar, reapropiarnos de nuestro cuerpo y celebrar la sexualidad con plenitud y autonomía.

El encuentro se desarrollará de 3:00 a 8:00 de la noche en Coballto Coffee & People, con entrada libre. Además de los talleres, el público podrá recorrer una mercadita de emprendimientos y disfrutar de un DJ set. Los organizadores recomiendan llegar al menos 10 minutos antes del inicio de cada actividad para facilitar el acceso.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/patricia-mercado-participara-en-foro-sobre-movilidad-y-seguridad-vial-en-saltillo-IM22596970

ORIGEN DEL DÍA DEL ORGASMO

El Día Internacional del Orgasmo Femenino surgió a principios de los años 2000 en Esperantina, un pequeño municipio del estado de Piauí, Brasil. La iniciativa fue promovida por el concejal José Arimateia Dantas Lacerda tras conocer un estudio universitario que revelaba que cerca del 28% de las mujeres de su región nunca habían experimentado un orgasmo. Ante estos datos, el funcionario argumentó que la insatisfacción sexual y la disparidad de placer constituían un problema de salud pública y bienestar social, por lo que propuso crear un día oficial para incentivar la educación sexual y abrir el debate sin tabúes en la comunidad.

Aunque en sus inicios la fecha se impulsó a nivel local en mayo, la conmemoración se terminó fijando internacionalmente cada 8 de agosto y se extendió con rapidez por América Latina y otras regiones del mundo. Hoy en día, la jornada se utiliza como un espacio de concientización política y social para visibilizar la “brecha orgásmica”, combatir prejuicios históricos sobre la sexualidad de las mujeres y reivindicar el derecho al placer pleno, la autonomía corporal y el autoconocimiento.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Psicología
Sexualidad

Localizaciones


Coahuila
Saltillo

Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Ley censura

Ley censura
true

Saltillo: Para una visita placentera al centro de la ciudad
true

POLITICÓN: Caso Ruffo se caerá en Coahuila, adelantan abogados; no hay pruebas de delincuencia organizada
La Ferretería Sieber representa uno de los negocios con mayor arraigo histórico en Saltillo, al mantenerse activa desde 1857.

Ferretería Sieber, un negocio forjado durante 170 años en el corazón de Saltillo
Unidades impactaron de frente contra una camioneta Ford roja con placas de Texas.

Coahuila: deja seis heridos tras aparatoso accidente en tramo Allende–Nava
La mexicana recorrió 156.5 kilómetros y cruzó la meta con un tiempo de 4 horas, 26 minutos y 18 segundos.

Tour de Francia Femenil 2026: Romina Hinojosa mejora su rendimiento en la etapa 3
Migrantes intentan cruzar de Marruecos al territorio español de Ceuta, el viernes 31 de julio de 2026.

Rumores en redes sociales impulsaron miles de migrantes a emprender una carrera frenética hacia Ceuta

El cohete Starship de SpaceX despega desde Starbase, Texas, el 24 de julio del 2026.

Inversionistas podrán interrogar a Elon Musk sobre precios de acciones