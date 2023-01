Analizarán prohibir la venta y uso de ‘cuetes’ en Coahuila

Diputadas del PVEM, Morena y PAN coinciden en la necesidad de actualizar leyes y reglamentos estatales y municipales a fin de prohibir la comercialización y uso de cuetes, para evitar tragedias como la ocurrida en el ejido Cañada Ancha, de Ramos Arizpe, donde un niño de seis años falleció al estallarle un petardo en su cabeza.

Claudia Elvira Rodríguez Márquez (PVEM) explicó que debe protegerse la salud de las personas, sobre todo con discapacidad, pues quienes presentan Síndrome de Down y autismo, resultan afectadas en su salud emocional y sicológica, incluso pueden presentar retrocesos de varios meses en sus terapias.

Además, los animales sufren y se desorientan con las explosiones, por ello se pierden las mascotas en las calles. La contaminación que genera el ruido, los papeles y resto de pólvora en las calles son otros aspectos que deben revisarse para estudiar la prohibición y analizar qué es lo más importante.

“¿Cuántas muertes o cuántos accidentes han habido por cuestiones de cuetes? Incontables, desgraciadamente sigue pasando. Uno como padre también tiene un poquito de culpa porque tienes que estar al pendiente de tu hijo, sabes que ese tipo de productos son peligrosos, no los compres”, indicó.

“Lo primordial es la protección de las personas y más de los niños, que son los que salen más lastimados; tenemos personas con discapacidad y ese tipo de cosas los daña, los estresa y altera, hay que ser empáticos hacia los demás, y a los animales también los daña mucho”, recalcó.

Lizbeth Ogazón Nava (Morena), señaló que analizarán las leyes y reglamentos estatales y municipales para prohibir la venta de cuetes. Los regidores de este partido presentarán propuestas en el mismo sentido en los municipios donde tienen representatividad, que son los más grandes del Estado.

“Se tienen que prohibir y en caso de que considere alguna persona que se está violentando contra su libertad, pues que se ampare. Ahorita la Federación permite la venta en Arteaga, pero como municipio pueden prohibir que se venda”, propuso.

“Estamos de acuerdo en que se prohiba por los sucesos que se dan, tanto muertes como accidentes; por el daño en el desarrollo que se da, por ejemplo en personas con autismo, y el daño en seres sintientes, que son los animales, que sufren miedo y daño emocional, y a veces se provocan daño físico, como fracturas que desencadenan en amputación de patas”.

Mayra Valdés González (PAN) refirió que la Sedena otorga los permisos para vender pirotecnia o explosivos, de acuerdo con la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos (Artículo 37), sin embargo, el 39 refiere que “se requerirá la conformidad de las autoridades locales y municipales, respecto a la seguridad y ubicación de los establecimientos”.

Se sanciona el no contar con permiso, pero no las consecuencias de la venta de explosivo que provocó la muerte del menor. Añadió que estos productos no deben utilizarse en festejos como Navidad y Año Nuevo, porque provocan daños a la salud de personas y de las mascotas, y en este caso, el deceso del niño.

Edna Ileana Dávalos Elizondo (PRI) señaló que debe revisarse el tema y exponer en la mesa si es factible su prohibición. “Tendríamos que analizarlo y hacer una consulta ciudadana, revisaremos qué es lo mejor, seguiremos insistiendo en la prevención, por lo pronto, y ver si es posible prohibirlo definitivamente”.