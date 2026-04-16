¡Anímate! Maratón de Lectura en Voz Alta 2026 convoca a comunidad universitaria en Saltillo

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Coahuila
/ 16 abril 2026
    ¡Anímate! Maratón de Lectura en Voz Alta 2026 convoca a comunidad universitaria en Saltillo
    La UAdeC invita a sumarse a una jornada colectiva de lectura en distintas regiones del estado. ESPECIAL

Ejercicio colectivo impulsará participación estudiantil con textos diversos en múltiples sedes institucionales de la UAdeC

La Universidad Autónoma de Coahuila, a través de la Coordinación General de Difusión y Patrimonio Cultural (DPC) y las coordinaciones de Unidad Sureste, Norte y Laguna, lanzó la convocatoria para la edición 2026 del Maratón de Lectura en Voz Alta, una actividad que busca fortalecer el vínculo con la literatura mediante la participación abierta.

Este encuentro se realiza en el marco del Día Internacional del Libro y de los Derechos de Autor, fecha instaurada para reconocer la relevancia de la palabra escrita y el acceso al conocimiento.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/activate-lobo-2026-impulsa-convivencia-universitaria-en-la-unidad-laguna-KE20069524

LECTURA COMPARTIDA EN SEDES UNIVERSITARIAS

Las actividades se desarrollarán de manera simultánea en distintas regiones del estado: en la Unidad Norte, en la Infoteca Central de Monclova; en la Unidad Sureste, en el Auditorio de la Escuela Preparatoria No. 1, en Camporredondo, Saltillo; y en la Unidad Laguna, en la Escuela de Bachilleres Agua Nueva “Ing. Aníbal Flores Neyra”, en San Pedro de las Colonias.

La dinámica contempla la participación libre de estudiantes, docentes y público en general, quienes podrán leer en voz alta fragmentos de novelas, poesía, cuentos o crónicas, así como textos significativos de su preferencia.

FOMENTO CULTURAL Y ACCESO A LA PALABRA ESCRITA

Esta iniciativa se integra a las estrategias permanentes de promoción cultural de la máxima casa de estudios, alineadas con los principios impulsados por la Unersco desde 1995, orientados a incentivar el hábito lector y rendir homenaje a autores y obras literarias a nivel global.

Las y los interesados podrán integrarse en cualquiera de las sedes o solicitar mayores informes a través de la Coordinación de Difusión y Patrimonio Cultural, así como en sus canales oficiales.

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